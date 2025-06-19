İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı arasında 12 Mayıs 2017'de kabul edilen orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin hizmet protokolünün feshedilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü.

Vakfa tahsis edilen Kadıköy ve Üsküdar'daki yurt binalarının geri alınması önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

İLİM YAYMA CEMİYETİ İLE OLAN PROTOKOL DE FESHEDİLDİ

Mecliste, İBB ile İlim Yayma Cemiyeti arasında 13 Ekim 2017'de kabul edilen orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin hizmet protokolünün feshedilmesini içeren gündem maddesi de görüşüldü.

Cemiyete tahsis edilen Eyüpsultan'daki yurt binasının geri alınmasının istendiği gündem maddesine AKP Grubu şerh koydu. Yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla bu karar da kabul edildi.

KÜLTÜR MERKEZİ BEYOĞLU BELEDİYESİNE TAHSİS EDİLDİ

Toplantıda ayrıca, İBB Meclisince 13 Temmuz 2023'te ısrar kararıyla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan tahsisinin iptal edilmesi ve bu tahsisin Beyoğlu Belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılması istendi.