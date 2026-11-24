Bering Boğazı'nın ortasında yer alan Rusya'ya ait Büyük Diomede Adası ile ABD'ye ait Küçük Diomede Adası arasında yalnızca 3,8 kilometrelik mesafe bulunuyor. İki adanın tam ortasından geçen Uluslararası Tarih Çizgisi, komşu kara parçaları arasında 21 saatlik resmi zaman farkı oluşturuyor.

RUSYA VE ABD TOPRAKLARI BİRBİRİNE 3,8 KİLOMETRE MESAFEDE

Bering Boğazı'nın merkezinde konumlanan Diomede Adaları, iki farklı ülkenin egemenlik sahasında yer alıyor. Büyük Diomede Adası Rusya sınırları içinde bulunurken, hemen karşısındaki Küçük Diomede Adası ABD topraklarına dahil ediliyor. İki ülke toprağını ayıran deniz mesafesi yalnızca 3,8 kilometre olarak ölçülüyor.

İKİ ADA ARASINDAKİ 21 SAATLİK FARK NASIL OLUŞUYOR?

Coğrafi olarak birbirine yakın olan bu iki ada, küresel zaman dilimi sınırının tam üzerinde yer alıyor. Büyük Diomede ile Küçük Diomede adalarının arasından Uluslararası Tarih Çizgisi geçiyor. Bu sınır çizgisi nedeniyle aralarında 3,8 kilometre bulunmasına rağmen iki ada arasında resmi olarak 21 saatlik zaman farkı uygulanıyor.

YARIN ADASI VE DÜN ADASI OLARAK ADLANDIRILIYORLAR

Oluşan 21 saatlik resmi zaman farkı, iki adada farklı takvim günlerinin yaşanmasına yol açıyor. Rusya tarafındaki Büyük Diomede Adası, ABD tarafındaki komşusuna göre zaman dilimi bakımından bir gün ileride bulunuyor. Bu durum nedeniyle Büyük Diomede "Yarın Adası", Küçük Diomede ise "Dün Adası" adıyla anılıyor.

ULUSLARARASI TARİH ÇİZGİSİ BÖLGEYİ NASIL ETKİLİYOR?

Uluslararası Tarih Çizgisi'nin iki adanın ortasından geçmesi, fiziksel yakınlığa rağmen zaman algısını tamamen değiştiriyor. Bir adadan diğerine bakıldığında, yalnızca 3,8 kilometre ötede farklı bir gün ve saat dilimi yaşanıyor. Küresel saat düzenlemesi, Bering Boğazı'ndaki bu iki komşu adayı zaman farkının en belirgin görüldüğü nokta haline getiriyor.