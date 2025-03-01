Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılıkla mücadele kapsamında aldığı tedbirler hayata geçiriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, kira geliri elde eden vatandaşlara beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatan mesajlar gönderdi. Kira geliri olmayan ancak kendisine GİB'den mesaj gelenler ise ne yapması gerektiğini araştırmaya başladı.

MESAJ GELENLER NE YAPMALI?

-Gelir İdaresi Başkanlığı kira geliri elde edenlere mesaj göndererek kira gelirlerinden dolayı beyanname verilmesi konusunda uyarı mesajı gönderdi. Kira geliri elde etmeyenlere de kira geliri elde ettikleri ve beyanname vermesi yönünde mesaj gönderdi.

-Kira geliri elde etmediği halde mesaj alan kişilerin hesabına gelen diğer paraları sistem kira geliri gibi görmüş! Bu durumda olanlar Dijital Vergi Dairesi sisteminden Hazır Beyanname bölümünden kira geliri olmadığı konusunda dilekçe verebilirler. Vergi dairesi de hesaba gelen bu paraların açıklanmasını isteyebilir.

SINIR 33 BİN TL

-2024 yılı için 33 bin TL’ye kadar konut kira geliri elde edenler bu gelirlerinden dolayı kira geliri beyannamesi vermeyecek. 2024 yılı için 33 bin TL üzerinde kira geliri elde edenler ise kira gelirlerinden 33 bin TL’yi düşerek kalan rakam üzerinden yüzde 15 götürü gider indirimi yaparak kalan tutarın beyannamesini verecek.

-Örnek 2024’de aylık 10 bin TL yıllık 120 bin TL kira geliri elde edenler 120.000-33.00=87.000 TL’nin %15’i 13.050 TL götürü gider indirimini düşerek 87.000-13.050=73.950’nin %15’i oranında 11.092,50 TL tutarında gelir vergisi vergi öder. Ayrıca 672,40 TL damga vergisi öder. Yarısı artı damga vergisini mart ayı sonunda 6.218,65 TL, kalan 5.546,25 TL’yi ise 2025/Temmuz ayı sonunda öder.