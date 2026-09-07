Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, dijital platformlardaki müstehcen paylaşımları ve bağlantıları titizlikle inceledi. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte, tespiti yapılan 184 profil ve link için Türkiye’den erişimin kapatılması yönünde koruma kararı alındı.
Listede Çok Sayıda Tanınmış İsim Bulunuyor
Soruşturma çemberine takılan ve erişim engeli getirilen adresler arasında, sosyal medyada geniş kitlelerce takip edilen tanınmış figürler de yer alıyor. İşlem yapılan profillerden bazıları şunlar:
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Esra Rabia Ünal
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Fidan Atalay
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Elif Karaaslan
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Ayşe Çelik
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Gizem Bağdaçiçek
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Ebru Arman
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Alya Vural
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Zeynep Çağış
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Berilşah
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Mika Slowana
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Wettpolly
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Ben Zelal
Adli İncelemeler ve Soruşturma Süreci Sürüyor
Başsavcılık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, paylaşımların suç unsuru barındırıp barındırmadığına ilişkin adli süreç hassasiyetle sürdürülüyor. Alınan erişim engeli kararının bir koruma tedbiri niteliğinde olduğu, hesap sahiplerinin suçluluğunun kesinleştiği anlamına gelmediği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce de benzer adımlar atarak müstehcenlik teşkil eden birçok hesaba yönelik erişim engeli kararları uygulamıştı.