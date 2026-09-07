Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, dijital platformlardaki müstehcen paylaşımları ve bağlantıları titizlikle inceledi. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte, tespiti yapılan 184 profil ve link için Türkiye’den erişimin kapatılması yönünde koruma kararı alındı.

Listede Çok Sayıda Tanınmış İsim Bulunuyor

Soruşturma çemberine takılan ve erişim engeli getirilen adresler arasında, sosyal medyada geniş kitlelerce takip edilen tanınmış figürler de yer alıyor. İşlem yapılan profillerden bazıları şunlar:

Esra Rabia Ünal

Fidan Atalay

Elif Karaaslan

Ayşe Çelik

Gizem Bağdaçiçek

Ebru Arman

Alya Vural

Zeynep Çağış

Berilşah

Mika Slowana

Wettpolly

Ben Zelal

Adli İncelemeler ve Soruşturma Süreci Sürüyor

Başsavcılık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, paylaşımların suç unsuru barındırıp barındırmadığına ilişkin adli süreç hassasiyetle sürdürülüyor. Alınan erişim engeli kararının bir koruma tedbiri niteliğinde olduğu, hesap sahiplerinin suçluluğunun kesinleştiği anlamına gelmediği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce de benzer adımlar atarak müstehcenlik teşkil eden birçok hesaba yönelik erişim engeli kararları uygulamıştı.