İsrail'in son 3 günde ele geçirdiği Sumud Filosu gemilerinde bulunan aktivistlerin durumu hakkında korkunç görüntüler paylaşıldı.

Aktivistleri taşıyan gemilerin Aşdod limanına vardığı duyurulmuştu. İsrailli gazeteci Amit Segal'ın paylaştığı görüntülerde ise durumun ne kadar kötü olduğu ortaya çıktı.

Aktivistlerin plastik kelepçelerle bir çadıra götürüldüğü ve burada ters keleçe ile olabilecek en rahatsız edici pozisyonda bekletildiği görüldü.

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu aktivistlerin rahatsız edici, hızlı yanıp sönen bir ışık altında tutulması tepki topladı. Dahası, iki büklüm duran aktivistlere son ses İsrail ulusal marşı dinletildi.

Sumud Filosu tüm gemilerine İsrail donanması tarafından el konulduğunu duyurmuş ve aktivistlerin son durumunun bilinmediğini belirtmişti. Bu korkunç video, aktivistlerin durumu hakkında alınan ilk haber oldu.

MARMARİS'TEN GAZZE İÇİN YOLA ÇIKTILAR

İsrail ablukasını kırmak ve Gazzelilere insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyordu. Filoya Akdeniz açıklarında müdahale edildi.

Filodaki gemilerde çok sayıda Türk de bulunuyor. Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan filoya katılan isimler arasında.

Filo ilk olarak 15 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden hareket etti, ancak İsrail ablukası ve Akdeniz’deki güvenlik riskleri nedeniyle Marmaris’e yönelmek zorunda kaldı.