YUNANİSTAN'DA GÜNEŞİN VE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR
Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 26 yaş küçük eşi Gizem Sergen ile birlikte Yunanistan’a gitti. Yeni dizi sezonunun yoğun temposu başlamadan önce kısa bir tatil yapan çift, denizin ve güneşin tadını çıkarırken romantik anlarıyla da dikkat çekti. İki yıllık evliliklerini sürdüren Sergen çiftinin tatilinden yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
ELEŞTİRİLERİ KULAK ARDI ETTİLER
Burak Sergen ile Gizem Sergen'in arasındaki 26 yaş farkı, evliliklerinin ilk döneminden bu yana magazin gündeminde sık sık yer aldı.
Çift ise kendilerine yöneltilen eleştirileri geride bırakarak ilişkilerini sürdürdü. İki yılı geride bırakan Burak ve Gizem Sergen, birlikte çıktıkları tatillerle de aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.
YUNANİSTAN'DA AŞKA GELDİLER
Yeni sezon hazırlıkları öncesinde Yunanistan’a giden çift, tatilde bol bol dinlenme fırsatı buldu.
Deniz ve güneşin tadını çıkaran Burak Sergen ve Gizem Sergen, romantik tatillerinin yanı sıra Fenerbahçe sevgilerini de bir kez daha gösterdi.
Çiftin tatil kareleri takipçilerinin de ilgisini çekti.
AŞKLARINI PARİS’TE DE KUTLAMIŞLARDI
Burak Sergen ve Gizem Sergen, özel günlerinde romantik rotaları tercih etmeleriyle de dikkat çekiyor.
Günün Trend Haberleri
Ünlü oyuncu, 2024 yılında hayatını birleştirdiği eşiyle evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlamak için mayıs ayında Paris’e gitmişti. Çift, “aşkın başkenti” olarak anılan Paris’te baş başa romantik bir tatil yapmıştı.
Şimdi ise yeni sezon öncesi rotalarını Yunanistan’a çeviren çift, hem stres attı hem de birlikte keyifli zaman geçirdi.
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