YUNANİSTAN'DA AŞKA GELDİLER

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde Yunanistan’a giden çift, tatilde bol bol dinlenme fırsatı buldu.

Deniz ve güneşin tadını çıkaran Burak Sergen ve Gizem Sergen, romantik tatillerinin yanı sıra Fenerbahçe sevgilerini de bir kez daha gösterdi.

Çiftin tatil kareleri takipçilerinin de ilgisini çekti.