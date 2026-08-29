T.C.

ARALIK

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/106 Esas

20/08/2026

İLANEN TEBLİGAT

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

Iğdır İli, Aralık İlçesi, Karahacılı Köyü, 15 Cilt, 80 Hane No, Bsn 8 sırada nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Medine kızı 10/05/1947 D.lu 20042070892 T.C. Kimlik numaralı davalı CEMİLE ÇAKMAZ hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği ve davalı adına tebligat yapılamadığından, davalı adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davacı BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından açılan kamulaştırma davasına ilişkin dava dilekçesi ve HMK'nun 139'uncu maddesi ile HMK 140/5'inci maddeleri ihtarları ile 09/09/2026 günü saat 10:45'te yapılacak ön inceleme duruşması tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

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