Son günlerde bahçelerde, meyve bahçelerinde ve parklarda ağaçların alt gövdelerine alüminyum folyo sarıldığına dair görüntüler sosyal medyada ve mahalle aralarında merak konusu oldu. Aralık ayı gelmeden, havaların hızla soğumaya başladığı bu günlerde hız kazanan uygulamanın bir süsleme ya da batıl inanç olmadığı, ağaçların hayatta kalmasını sağlayan hayati bir koruma yöntemi olduğu ortaya çıktı.

ARALIK AYI GELMEDEN KABUKLARI ÖLÜMDEN KURTARIYOR

Ziraat uzmanları ve deneyimli bahçıvanların aralık ayı soğukları bastırmadan önce bu yönteme başvurmasının en büyük sebebi, ağaçların en savunmasız dönemi olan kış geçişi. Kışın yiyecek bulmakta zorlanan tarla fareleri, tavşanlar ve çeşitli kemirgenler, taze ağaç kabuklarını kemirerek ağacın damarlarını tahrip ediyor ve besin alamayan ağaçların kurumasına neden oluyor. Alüminyum folyo, parlaklığı, çıkardığı hışırtı ve kaygan yapısıyla kemirgenleri ağaçtan uzak tutan doğal bir zırh görevi görüyor.

KIŞ GÜNEŞİNİN BİLİNMEYEN TEHLİKESİ

Sadece canlı zararlılar değil, kış aylarındaki ani hava değişimleri de ağaçlar için ölümcül olabiliyor. Gündüz güneş vurduğunda ısınan ağaç gövdesi, gece dondurucu soğukla aniden büzülüyor. Bu sert ısı farkı, kabuklarda derin çatlaklara ve ağacın donmasına sebep oluyor. Alüminyum folyo, güneş ışınlarını yansıtarak gövdenin gündüz aşırı ısınmasını engelliyor ve sıcaklık dengesini koruyarak kabuk çatlamalarının önüne geçiyor.

NASIL UYGULANIYOR?

Bahçe sahipleri aralık soğukları gelmeden ağaç gövdelerinin yerden yaklaşık 50-60 santimetrelik kısmını gevşek bir şekilde folyoyla sarıyor. Uzmanlar ise uygulayıcıları önemli bir konuda uyarıyor: Folyonun ağacı boğmayacak şekilde hava alabilir bırakılması ve ilkbaharla birlikte havalar ısındığında nem birikip mantar yapmaması için mutlaka sökülmesi gerekiyor.