Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu’nun (23) cansız bedenine Fırtına Deresi’nde ulaşıldı. Arama çalışmaları sırasında yaşanan bot kazasında ise bir AFAD personeli hayatını kaybetti.

Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu’nun önceki gün evine dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda, Civelekoğlu’na ait kıyafetler ve bazı kişisel eşyalar Fırtına Deresi kıyısında bulundu.

Bunun üzerine AFAD ekipleri dere yatağında arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların ikinci gününde genç adamın cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD BOTU DA DEVRİLDİ

Ancak cenazenin sudan çıkarıldığı sırada AFAD personelini taşıyan bot, debisi yükselen derede akıntının etkisiyle devrildi. Suya düşen 4 personelden 3’ü diğer ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, akıntıya kapılan bir AFAD görevlisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan üç personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Volkan Civelekoğlu ile kimliği henüz açıklanmayan AFAD personelinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yaşanan iki ayrı can kaybıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.