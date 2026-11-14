Günümüzde pek çok kişi telefonla konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ediyor. Bir arama geldiğinde telefonu açmak yerine mesajla yanıt vermek ya da iletişim kurmak için doğrudan yazmayı seçmek, basit bir alışkanlık gibi görünebilir. Psychologies dergisinde yer alan değerlendirmeye göre bu tercih, kişilerin düşünme biçimleri, iletişim alışkanlıkları ve duygularını yönetme şekilleriyle ilgili ipuçları taşıyor.

Cornell Üniversitesi araştırmacılarının cep telefonu kullanım alışkanlıklarını incelediği çalışma da iletişim tercihlerinin kişiden kişiye değişebildiğine işaret ediyor. Mesajlaşmayı tercih eden kişilerde öne çıkan 4 özellik ise şöyle:

1. Konuşmadan önce düşünmeyi tercih ediyorlar

Mesajlaşmayı tercih eden kişilerin öne çıkan özelliklerinden biri, cevap vermeden önce düşünmeye ihtiyaç duymaları. Telefon görüşmelerinde karşı tarafın sorusuna anında yanıt vermek gerekirken mesajlaşmada düşünceleri toparlamak için daha fazla zaman bulunuyor.

Bu kişiler, söylemek istediklerini önceden zihninde şekillendirmeyi ve karşı tarafa daha kontrollü ifadelerle aktarmayı tercih edebiliyor.

2. Kelimelerini özenle seçiyorlar

Mesaj yazarken gönder tuşuna basmadan önce metni yeniden okumak, kelimeleri değiştirmek veya ifadeleri düzeltmek mümkün. Bu durum, yazılı iletişimi tercih edenlere kendilerini daha açık anlatma fırsatı sunuyor.

Yanlış anlaşılmaktan kaçınmak ve düşüncelerini mümkün olduğunca net aktarmak isteyen kişiler için mesajlaşma daha rahat bir iletişim yöntemi olabiliyor.

3. Yapay ve zoraki sohbetlerden hoşlanmıyorlar

Telefon görüşmelerinde bazen sırf sohbeti sürdürmek için konuşmaya devam etmek gerekebiliyor. Özellikle nezaket gereği yapılan uzun konuşmalar, bazı kişiler için yorucu hale gelebiliyor.

Mesajlaşma ise daha doğrudan bir iletişim kurmaya olanak tanıyor. Bu yöntemi tercih edenler, kendilerini sürekli konuşmak zorunda hissetmeden iletişim kurmayı seçebiliyor.

4. Duygusal enerjilerini kontrollü kullanıyorlar

Telefon görüşmeleri, karşılıklı dikkat ve anlık tepki gerektiriyor. Bu nedenle bazı insanlar için aramalar duygusal açıdan daha yorucu olabiliyor.

Mesajlaşmada ise kişi kendisini konuşmaya hazır hissettiği zaman yanıt verebiliyor. Böylece iletişimin zamanlamasını ve kendi duygusal durumunu daha rahat yönetebiliyor.