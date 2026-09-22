Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco, Asya'daki bazı rafinerilere Kızıldeniz'deki Yanbu limanından petrol sevkiyatlarının yeniden başlayabileceğine dair gayriresmi güvence verdi.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, en az üç Asyalı rafineri, Aramco yöneticilerinden sevkiyatların yeniden başlayacağına ilişkin sözlü güvence aldı. Ancak sevkiyatların ne zaman başlayacağına dair net bir tarih paylaşılmadı.

YANBU'DAKİ YÜKLEMELER YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Yanbu limanına petrol taşıyan Doğu-Batı Boru Hattı, 10 Eylül'de Irak'tan fırlatılan insansız hava araçlarının saldırısına uğramasının ardından kapatılmıştı. Saldırı öncesinde boru hattı üzerinden Yanbu'ya günlük yaklaşık 4 milyon varil petrol taşınıyordu.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda, Suudi Arabistan'ın boru hattının kapasitesinin yaklaşık yarısını birkaç gün içinde yeniden devreye sokmayı planladığı bildirilmişti. Aramco'nun bu konuda daha sonra ek bir açıklama yapmadığı belirtildi.

ASYA'YA SEVKİYATLAR BASRA KÖRFEZİ'NDEN YAPILIYOR

Aramco'nun iletişime geçtiği bazı Asyalı rafineriler, boru hattının kapanması nedeniyle Yanbu'daki planlanan yükleme tarihlerini kaçırdı. Bu nedenle bazı tankerlerin Yanbu limanı yakınlarında beklediği ya da bölgeye doğru yola çıktığı bildirildi.

Boru hattının devre dışı kalmasının ardından Suudi Arabistan, Asya'ya yönelik petrol sevkiyatlarını Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura terminalinden artırdı. Bu limandan yüklenen petrol, Hürmüz Boğazı üzerinden Asya'ya ulaştırılabiliyor. Ayrıca bölgede gemiden gemiye transfer yoluyla da petrol alınabiliyor.

AVRUPA'YA EKİM AYI TAHSİSATLARI DURDU

Yanbu'daki sevkiyat aksaklığından Asyalı müşterilere kıyasla Avrupalı rafinerilerin daha fazla etkilendiği ifade edildi. Aramco, geçtiğimiz hafta en az iki Avrupalı rafineriye, boru hattına yönelik saldırılar nedeniyle ekim ayında uzun vadeli anlaşmalar kapsamında petrol tahsis edilmeyeceğini bildirdi.

Açıklamanın, Avrupa'daki tüm petrol alıcılarını kapsadığı kaydedildi.