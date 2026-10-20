Kaliforniya’da 2 dev karınca kolonisi arasında çıkan ve 6 ay boyunca amansızca devam eden savaş, doğa tarihindeki en büyük kitlesel çatışmalardan birine sahne oldu.

Bilim insanları, San Diego yakınlarında yaşanan ve adeta bir cephe savaşını andıran bu çatışmalarda, 15 milyondan fazla karıncanın hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. IFLScience’ta yer alan habere göre, aylarca süren bu devasa kıyıma rağmen iki taraf da birbirine karşı net bir üstünlük kuramadı.

İstilacı tür ticaret gemileriyle geldi

Asıl yurtları Güney Amerika olan Arjantin karıncaları (Linepithema humile), 19. yüzyılda ticaret gemilerindeki kargolarla taşınarak dünyaya yayıldı.

Bu karıncaların en büyük özelliği, genetik çeşitliliklerinin çok düşük olması. Bu durum, farklı yuvalardaki karıncaların birbirini yabancı olarak değil, kendi ailesindenmiş gibi algılamasına yol açıyor. Bu genetik benzerlik sayesinde milyarlarca karınca bir araya gelerek kilometrelerce uzanan devasa "süper koloniler" oluşturabiliyor.

1.000 kilometrelik dev cephe hattı kurdular

Güney Kaliforniya'da yürütülen araştırmalar, bölgede birbirine rakip beş büyük süper koloninin kurulduğunu gösteriyor. Bu kolonilerin en büyüğü, eyalet kıyısı boyunca tam 1.000 kilometreye yayılan dev bir alanı kaplıyor, ancak kendi içlerinde barışçıl olan bu dev topluluklar, komşu kolonilerin sınırlarına yaklaştıklarında adeta birer ölüm makinesine dönüşüyor. Keskin bölgesel sınırların korunduğu temas noktalarında, iki farklı koloninin askerleri karşılaştığı anda şiddetli çatışmalar patlak veriyor.

Toprak kazanımı yok, zayiat milyonlarca

Saha çalışmalarını yürüten bilim insanları, koloni sınırlarına yaptıkları ziyaretlerin yaklaşık %40'ında aktif savaş izlerine ya da karınca mezarlıklarına rastladı. Hodges Gölü yakınlarındaki dar bir bölgede yapılan incelemeler, vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sadece küçük bir gözlem alanında haftada ortalama 15 bin işçi karıncanın öldüğü tespit edildi. Araştırmacılar, bu verilerden yola çıkarak tüm sınır hattı boyunca altı ayda yaşanan toplam kaybın 15 milyonu aştığını hesapladı. Çatışmanın en dikkat çekici yanı ise sınır çizgileri zaman zaman esnese de, hiçbir koloninin kalıcı olarak topraklarını genişletememesi ve savaşın tam bir çıkmaza girmesi oldu.

"Sevgili Düşman" ilkesi burada işlemiyor

Ünlü biyolog Mark Moffett, bu bitmek bilmeyen düşmanlığın nedenini biyolojideki "sevgili düşman etkisi" (dear enemy effect) olgusunun bu türde bulunmamasına bağlıyor. Doğadaki birçok bölgesel hayvan, yan parseldeki komşusunu zamanla tanıyıp ona karşı saldırganlığını azaltırken; Arjantin karıncaları, karşı taraftan gördükleri her bireyi ilk günkü gibi amansız bir düşman olarak kabul ediyor.

İlk kapsamlı gözlemleri 2004 yılında yapılan ve sonuçları 2006'da bilim dünyasına sunulan bu karınca savaşlarının üzerinden yaklaşık yirmi yıl geçti. Bilim insanları, aradan geçen sürede cephe hatlarının değişip değişmediğini ve bu kanlı sınır çatışmalarının yer altı dünyasında hala aynı şiddetle devam edip etmediğini araştırmaya devam ediyor.