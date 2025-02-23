Xanthophobia, yani sarı renk korkusu, oldukça nadir görülen ancak etkileri ciddi olabilen bir fobi. Sarı nesnelerden kaçınan, hatta sarı ışık veya kıyafetler karşısında panik yaşayan bireyler için bu durum gerçek bir kâbusa dönüşebiliyor.

GÜNEŞ VE MUZ TEHLİKELİ

Xanthophobia’ya sahip bireyler, güneş ışığı, sarı arabalar, çiçekler, muz gibi sarı renkteki her şeyden kaçınma eğiliminde oluyor. Bazı kişiler için sadece bu renk ile karşılaşmak bile kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve yoğun kaygı hissine neden olabiliyor.

Uzmanlar, bu fobinin genellikle çocuklukta yaşanan olumsuz deneyimlerden kaynaklandığını düşünüyor. Örneğin, sarı bir oyuncaktan korkmuş bir çocuk, ilerleyen yaşlarda bu rengi bilinçsizce tehlikeli algılayabilir.

FİLMLERDE İŞLENİYOR

Bu ilginç fobi, bazı ünlülerin de hayatını etkiliyor. Sinema dünyasında özellikle sarı renk kullanımının karakterler üzerinde bilinçaltı etkiler yaratabileceği düşünülüyor. Örneğin, korku filmlerinde sarı renk sıkça tehlike ve çılgınlık simgesi olarak kullanılıyor.

Sarı renk korkusu olan bireyler, trafik ışıklarının sarı yanmasını bile rahatsız edici bulabiliyor ve bu nedenle bazı günlük aktiviteleri gerçekleştirmekte zorlanabiliyorlar.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ BULUNUYOR

Psikologlar, Xanthophobia’nın maruz bırakma terapisi ve bilişsel davranış terapisi (BDT) ile tedavi edilebileceğini belirtiyor. Yavaş yavaş sarı renge alışmak ve bilinçaltında bu rengin tehlikeli olmadığı fikrini pekiştirmek, korkuyu yenmenin en etkili yollarından biri.