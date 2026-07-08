ATV ekranlarında yayınlanan "Altı Üstü İstanbul" dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından Afra Karagöz, dizide Duru karakterine hayat verecek.

SÜRPRİZ İSİM DİZİYE DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul", yaz sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Dizinin kadrosuna Afra Karagöz dahil oldu. Karagöz, dizide Tarık Hoca'nın kızı Duru karakterini canlandıracak.

Dizinin kadrosuna daha önce Naz'ın (Elçin Zehra İrem) annesi Sezen karakteriyle Ezgi Çelik katılmıştı.



Dizinin yayınlanan son bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Uzay ve Emir arasındaki gerilim yaşanan korkunç kazayla birlikte bambaşka bir boyuta taşındı. Ölümle burun buruna gelen iki genç, hayatta kalmak için zamanla yarışırken Uzay, kurtulamayacağını düşünerek elindeki flaş belleği Emir’e emanet etti. Emir ise kendisini hiç beklemediği, büyük sonuçları olacak bir kararın eşiğinde buldu.

Öte yandan Melek’in yaptığı itiraflar, herkesin bugüne kadar inandığı gerçekleri sarsacak büyük bir sırrın ortaya çıkmasına neden oldu. Kazanın ardındaki şüpheler giderek artarken, Emir’in elindeki flaş bellekte yer alan bilgiler Bahtiyar’la ilgili tüm dengeleri değiştirebilecek nitelikteydi.

Kaçmaktan başka çaresi kalmayan Uzay için artık geri dönüşü olmayan bir süreç başladı. Ancak ortaya çıkacak gerçeklerin yalnızca Uzay’ın değil, mahalledeki herkesin hayatını derinden etkileyeceği görüldü.