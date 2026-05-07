Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 'Kasten öldürme' suçundan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B., ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Ekiplerce sürdürülen operasyonlarda ayrıca 'Dolandırıcılık’, 'Hırsızlık' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş., 'Hırsızlık' suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.A., 'Yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası ve 19 suç kaydı bulunan M.K., 'Hırsızlık' suçundan 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan G.O. ile 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit’ suçlarından 4,5 yıl hapis cezası bulunan A.G. de yakalanıp, gözaltına alındı.

'Tehdit' suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası ve 54 suç kaydı bulunan A.T. (49) ise saklandığı çatı katında yakalandı.

FARK EDİLİNCE YAKALANDI

A.T.'nin saklandığı çatıda yakalandığı an cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüde, adrese gelen polis ekiplerini fark edip, binanın çatısına çıkarak saklanan A.T.’nin bir süre oturup, kendisini arayan ekipleri izlediği görüldü.

Polisler tarafından fark edilen hükümlü yakalanıp, gözaltına alındı.