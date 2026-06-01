Aydın'ın Söke ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükselirken, olayla ilgili soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilirken, cinayet şüphelisi olarak eşi Erkan Aslan aranıyor.

Olay, Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri yakınlarında meydana geldi. Park halindeki otomobile açılan ateş sonucu sürücü Ercan Zengin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Nurgül Aslan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu bilgisi de soruşturma dosyasına yansıdı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, saldırının şüphelisi olarak Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan üzerinde yoğunlaştı. Şüphelinin yakalanması için il genelinde operasyonlar sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Erkan Aslan'ın olayın ardından cep telefonuyla bir video kaydı çektiği ve görüntüleri bazı yakınlarına gönderdiği tespit edildi. Söz konusu videoda cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.