Suriye'nin güneyindeki çatışmaların şiddeti her saat daha da büyüyor. Arap aşiretlerine bağlı milisler Süveyda'ya akın ederken, Dürzi milislerin çatı kuruluşu Süveyda Askeri Konseyi'ne (SAK) bağlı milisler karşı taarruza geçti.

Durum öyle bir hal aldı ki, seferberlik ilan eden Arap aşiretlerine bağlı milisler, tırları doldurarak Süveyda'ya akın etti. Otobüsler ve özel araçlar konvoylar halinde kuzeyden, güneydeki Süveyda'ya akıyor.

Çatışmaların ardı arkası kesilmezken ABD ve Avrupa tarafından uyarılan İsrail saldırılarına ara verdi ve Suriye Güvenlik Güçleri'nin "çatışmaları durdurması için 48 saat boyunca bölgeye girmesine izin verdiğini" açıkladı.

İNSANLIK ÇIKTILAR

İnsan hakları gözlem evine göre şiretler ve Süveyda Askeri Konseyi arasındaki savaş boyunca 321 kişi yaşamını yitirdi. İki taraf da ağır kayıplar verdi.

Arap aşiretlerinin de, Dürzilerin de insanlık dışı katliamlar yaptığı görüntüler sosyal medyaya yayıldı.

Görüntülerin bir kısmı eski ya da yanlış çıkarken, olağanüstü bir kısmı korkunç savaşın gerçeklerini ortaya koydu.

Arap aşiretlerine bağlı milisler rehin aldıkları Dürzilerin bir kısmını vurarak öldürdü. Birçok milis, Dürzi sivillerin bıyıklarını kesti. Dürzi inancında bıyık, kutsal sayılıyor.

Dürziler ise Süveyda'daki Arap Bedevileri silah zoruyla kendi evlerinden sürdü. Arap milislerin bedenleri şehrin ortasında sergilendi. Bedevi siviller, Dürzileri tecavüz ve etnik temizlikle suçladı.

Savaş, insanlık dışı bir hal alıyor. Suriye hükümetine bağlı Güvenlik Güçleri'nin bölgeye sevk edildiği aktarıldı, ancak Suriye hükümeti önce bu iddiayı doğruladı, sonra da yalanladı.

İSRAİL SALDIRACAK MI?

Herkesin aklındaki soru ise, İsrail'in tepkisi oldu. ABD ve AB'den Suriye'ye müdahale etmemesi konusunda net uyarılar alan İsrail, şimdilik sessizliğini koruyor.

Ancak yerel kaynaklar, İsrail İHA'ları ve uçaklarının Suriye üzerinde uçtuğunun altını çiziyor.

İsrail aynı zamanda sınıra asker sevk ettiği gibi, kara operasyonlarına da hazır olduğunu vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise, "insani felaket bölgesi" olarak nitelendirdiği Süveyda'ya 24 milyon TL'lik yardım paketi gönderdiğini duyurdu.