Bir haftayı aşkın süredir Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah'ın transferi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ın mutlu sona yakın olduğu yazıldı.

Daha önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da demeç verdiği Arap spor gazetesi Winwin'in haberine göre Salah ile her konuda anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar, menajeri Rami Abbas'ın komisyonu konusunda da önemli mesafe kaydetti. Haberde Abbas'ın, oyuncusundan alacağı komisyonda indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi.

Geçen sezon Liverpool adına 41 maçta sahaya çıkan 34 yaşındaki Salah, 12 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre 22 milyon euro piyasa değerine sahip olan yıldız futbolcunun ABD ve Suudi Arabistan'dan da çok önemli talipleri olduğu biliniyor.