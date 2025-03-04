Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin halkının göçe zorlanmasının kabul edilemez olduğunu ve bunun barışa yol açmayacağını vurguladı.

Ebu Gayt, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen "Filistin" konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, bu tür bir yaklaşımın barış sürecine katkı sağlamayacağını söyledi.

Ebu Gayt, Filistin halkının yeniden uğradığı zulme ve haksızlığa dikkat çekerek, "Filistin halkını göçe zorlama mantığı kabul edilemez ve bu durum barışa yol açmayacak" ifadelerini kullandı. Zirvenin, Filistin davası açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Arap Birliği Genel Sekreteri, mevcut İsrail rejiminin sürdürülmesinin yalnızca kırılgan ve geçici bir istikrar getireceğini, bunun da Filistinliler için acı verici bir gerçek olduğunu söyledi.

Gazze’deki Filistin halkının göçe zorlanması yönündeki söylemlere de tepki gösteren Ebu Gayt, "Gazze'nin yeniden inşası, sakinlerinin topraklarında kalmasıyla mümkün olur. Bölgedeki barış, gerçekçi olmayan projelerle tehdit edilmemelidir" değerlendirmesinde bulundu. Ebu Gayt, "Gerçek barışa ancak iki devletli çözümle ulaşılabilir" diyerek, Filistin halkının göçe zorlanmasına karşı olduğunu yineledi.