Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Taif ve Yenbu kentlerine fırlattığı balistik füzelerin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiğini bildirdi. X hesabından açıklama yapan Maliki, Suudi Arabistan'ın batısındaki iki kenti hedef alan saldırıda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi. Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde arttı. Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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