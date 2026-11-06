İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, yeni hükümeti kurma yolunda kritik bir aşamaya geldi. Yeni seçilen parlamentoda çok sayıda partinin yanı sıra iki Arap fraksiyonunun da Eisenkot'a destek vermeye hazırlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı İsaac Herzog başkanlığında yürütülen resmi koalisyon görüşmelerinde Arap partileri, Perşembe günü Eisenkot'tan yana tutum sergiledi.

Bu gelişmeyle birlikte merkez partisi Yaşar'ın lideri Eisenkot, mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yerine geçme hedefinde önemli bir aşama kaydetti. Ülkede hükümetin kurulabilmesi için parlamentoda en az 61 sandalyelik çoğunluk aranıyor.

Gözlemciler; Eisenkot'un Arap partileri ve muhalefet grubu Beyahad'ın desteğini alması durumunda mecliste 67 sandalyelik çoğunluğa ulaşabileceğini belirtiyor.

Ancak meclisteki muhtelif çekinceler nedeniyle bu çoğunluğun istikrarlı bir hükümete dönüşüp dönüşemeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Mevcut Başbakan Netanyahu'yu destekleyen milletvekili sayısının ise belirgin şekilde geride kaldığı görülüyor.

Cumhurbaşkanı Herzog'un, Perşembe akşamı meclisin en güçlü iki siyasi oluşumu olan Yaşar ve Likud ile temaslarını sürdürmesi bekleniyor. Herzog, istişarelerin ardından hükümeti kurma şansını en yüksek gördüğü milletvekiline yetkiyi devredecek.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen ismin, 61 milletvekilinin desteğini temin etmek için 28 günlük yasal süresi bulunuyor. İhtiyaç duyulması halinde Cumhurbaşkanı Herzog bu süreyi 14 gün daha uzatabilecek.