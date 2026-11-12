Sosyal medyada yayılan 'Arap şeyhinden 2,5 milyon dolar aldı' iddiaların ardından Yeraltı dizisinin yıldızı Devrim Özkan'ın menajerlik ajansı açıklama yaptı. Oyuncu da kendisi hakkındaki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

2,5 MİLYON DOLAR İDDİASINA AJANSINDAN YANIT

Yeraltı dizisindeki rolü ve rol arkadaşı Deniz Can Aktaş ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Devrim Özkan, bu kez hakkında ortaya atılan 2,5 milyon dolarlık iddiayla konuşuluyor.

İddiaya göre Özkan, kendisiyle bir saat yemek yemek isteyen Arap şeyhinin 2 milyon 500 bin dolarlık teklifini kabul ederek Dubai'ye gitti. Söz konusu iddiaların yayılması üzerine oyuncunun menajerlik ajansından açıklama geldi.

Ajansın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncumuz Devrim Özkan, global bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi için Dubai'de bulunmaktadır. Kendisi hakkında basında ve sosyal medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve kınıyoruz.”

DEVRİM ÖZKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Ajansının açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Devrim Özkan, kendisi hakkındaki iddialara da esprili bir dille karşılık verdi.

Özkan, paylaşımına şu notu ekledi:

“Ben de şunu ekleyeyim madem. Bence devam edin o haberleri yapmaya ki bahsettiğiniz miktarı sizden toplayıp klinik borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatayım sayenizde.”