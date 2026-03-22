Gece yarısı yangını duyan marinaya koştu.Bazı kaptanlar, yatları kurtarmak için demir alıp denize açıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin karadan ve denizden müdahale ettiği yangın 3 saattte kontrol altına alındı. Yangında milyonlarca euro değerindeki motoryatlardan 7’si battı, 1’i hasar gördü.

Yalıkavak Mahallesi'nde bir marinada bağlı bulunan motoryatta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın talimatıyla Bodrum’dan 1, Güllük’ten ise 2 liman römorkörü ve kıyı emniyetine bağlı römorkörler de bölgeye sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de denizde önlem aldı. Yangında yanan boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 7 motoryat battı, 1’i ise kısmi hasar aldı.



YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip edildi.

Başkan Mandalinci, “Büyük geçmiş olsun diliyorum, hiç istenmeyen bir olay. Yangının çıkış nedenleri daha sonra yapılacak tahkikat sonucu belli olacak. Kıyı emniyeti ekiplerimiz denizden, itfaiyemiz karadan yangına soğutma çalışmaları şeklinde müdahale ediyor. Allah beterinden saklasın" dedi.





ARAP ŞEYHLERİNİN VE RUS OLİGARKLARIN TEKNELERİ YANDI



Batan 7 teknenin üçünün Arap şeyhlerine, birinin ise Rus oligarka ait olduğu öğrenildi. Küle dönen yatların sahipleri arasında Türk holdinglerinin sahibi ünlü iş insanları da yer aldı.





TOPLAM KAYIP 150 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE



Büyük ölçüde hasar gören 1 yatın ve batan 7 motoryatın toplam değerinin 150 milyon euroyu geçtiği öğrenildi.



Patronlar Dünyası'nın haberine göre batan lüks yatların isimleri ve piyasa değerleri şu şekilde:

Iceberg: 15 milyon dolar

Cher: 25 milyon dolar

Class: 20 milyon dolar

Siesta: 15 milyon dolar

Dad’s Toy: 30 milyon dolar

Floating Asset: 25 milyon dolar

Lulu d’Angel: 20 milyon dolar







