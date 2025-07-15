Arap turistlerin sık ziyaret ettiği noktalardan biri olan Karadeniz'de tepki çeken bir olay yaşandı.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, bir Arap turist Karadenizli satıcıdan meyve almak istedi.

"VER ŞU PARAYI HADİ"

Satıcının arabaya gelerek meyveleri vermesinin ardından ise cebinden bir tomar para çıkararak kahkaha atmaya başlayan turistin tavırları, "küçümseyici" ve "saygısızca" bulundu.

O anlar sosyal medyada büyük tepki çekerken, satıcı kadının, "ver şu parayı hadi, başım sinirlendi" ve "ver onu bana benim kafam sıkıntıya gelmez" dediği duyuldu.