Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi çöl coğrafyasına sahip ülkeler, inşaat betonu üretebilmek için her yıl Avustralya'dan milyonlarca ton kum ithal ediyor. Bölgedeki mevcut çöl kumunun yapısal olarak çimentoyla birleşememesi, gökdelen ve altyapı projeleri için dış alımı zorunlu kılıyor.

ÇÖL KUMU NEDEN İNŞAATLARDA KULLANILAMIYOR?

Çöl bölgelerindeki kum tanecikleri, milyonlarca yıl boyunca rüzgar erozyonuna maruz kalarak aşınıyor. Bu aşınma süreci taneciklerin yüzeyini aşırı derecede pürüzsüz ve yuvarlak hale getiriyor. Yuvarlak yapıdaki kum taneleri çimento ile karıştırıldığında birbirine tutunamıyor ve ortaya çıkan malzeme taşıyıcı yapı standartlarını karşılayamıyor.

KÖŞELİ KUM TANECİKLERİ BETONUN DAYANIKLILIĞINI SAĞLIYOR

İnşaat sektöründe sağlam beton elde edebilmek için birbirine kilitlenebilen köşeli ve pürüzlü kum tanelerine ihtiyaç duyuluyor. Bu özelliğe sahip kumlar yalnızca nehir yataklarından veya deniz tabanından çıkarılabiliyor. Su erozyonuyla şekillenen bu tanecikler, çimento harcıyla birleştiğinde yüksek mukavemetli yapı malzemesi oluşturuyor.

AVUSTRALYA'DAN KUM İTHALATI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Kendi sınırları içerisinde yeterli miktarda nehir veya deniz kumu rezervi bulunmayan Körfez ülkeleri, çözümü ithalatta buluyor. Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki ülkeler, her yıl Avustralya'dan yük gemileriyle milyonlarca ton inşaat kumu satın alıyor. Tedarik edilen bu kumlar doğrudan limanlardan beton santrallerine sevk ediliyor.

BÜYÜK ALTYAPI VE GÖKDELEN PROJELERİ TALEBİ ARTIRIYOR

Bölge genelinde devam eden gökdelen ve büyük ölçekli altyapı inşaatları yüksek miktarda beton tüketimine yol açıyor. Her bir yapının inşası için yüksek tonajlı nitelikli kuma gereksinim duyulması, Avustralya ile Arap ülkeleri arasındaki kum ticaretinin kesintisiz biçimde sürmesine neden oluyor.