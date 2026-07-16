ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a tahmini 2 milyar dolar değerinde, 20 bin adede kadar Gelişmiş Hassas Vuruş Silah Sistemi (APKWS II) satışına onay verdi.

Bu roketler doğrudan güney batıdaki Husiler ve doğudaki İran'a karşı bir önlem oldu. ABD, dev satışın gelecek aylarda gerçekleşmesini taahhüd ediyor.

Uçaklardan fırlatılan silahın hava-hava varyantı, uzun menzilli tek yönlü saldırı İHA'larını ve düşük seviyeli seyir füzelerini düşürmek için kritik ve maliyeti nispeten düşük bir sistem haline gelirken, hava-yer tipi roketler ise geniş bir hedef yelpazesine karşı hassas ve düşük ikincil hasarlı vuruş kabiliyeti sunuyor.

ABD'den F-35 alan Suudi Arabistan, ABD savunma mimarisi ile gelecek İran saldırılarına karşı hazırlıklarını hızlandırdı.

TAM TEÇHİZAT HAZIRLIK

Suudi Arabistan, 10 bin adet APKWS II hava-hava güdüm bölümü ve 10 bin adede kadar hava-yer güdüm bölümü satın almak istiyor.

Paket içeriğinde ayrıca belirtilmeyen sayıda LAU-131/A yedi yuvalı 70 mm roket podları, Mk66 roket motorları, Mk-152 yüksek patlayıcılı harp başlıkları ve yaklaşma tapaları yer alıyor.

APKWS roketlerinin tüm versiyonları üç temel bileşenden oluşuyor: çeşitli harp başlığı seçeneklerinden biri ile standart bir 70 mm roket motoru arasına yerleştirilen bir lazer güdüm bölümü.

AGR-20F olarak adlandırılan ve FALCO olarak da bilinen hava-hava optimizasyonlu varyant ise bir yaklaşma tapası ile mühimmatın güdüm ve algılama algoritmalarında yapılan değişiklikleri içeriyor.

Anlaşma roketlerin kendisini kapsamazken, mühimmatların Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon ve F-15SA savaş jetlerinde kullanılması bekleniyor.

İHA'LARA KARŞI NET ÇÖZÜM

APKWS II güdüm sistemi, ABD Hava Kuvvetleri liderleri tarafından insansız hava araçlarına karşı birincil silah olarak nitelendiriliyor.

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) Komutanı Korgeneral Derek France, sistemin İHA'lara karşı çok sayıda başarılı önleme gerçekleştirdiğini belirtti.

Sistem, mevcut hava-hava füzelerine kıyasla oldukça düşük bir maliyet sunuyor. APKWS II güdüm bölümünün birim maliyeti 15 bin ila 20 bin dolar arasında değişirken, roket motoru ve harp başlığı fiyata birkaç bin dolar daha ekliyor.

Buna karşılık, mevcut nesil AIM-120 hava-hava füzelerinin tanesi yaklaşık 1 milyon dolara, AIM-9X füzeleri ise 450 bin dolar civarında bir maliyete sahip bulunuyor.

Yıllardır Husilerle mücadele eden Suudi Arabistan, bu sistemle İHA'ları savaş uçaklarından çok daha ucuz bir yöntemle düşürmeyi hedefliyor.

ABD'NİN GÜVENCESİ OLACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önerilen satışın Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan ve NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, bu satışın Suudi Arabistan'ın yurt savunmasını güçlendirerek mevcut ve gelecekteki tehditleri caydırma kabiliyetini artıracağı, aynı zamanda ABD kuvvetleri ile diğer bölgesel ve NATO kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliğini geliştireceği ifade edildi.

Suudi Arabistan ve Husilerin son dönemde havalimanlarına yönelik karşılıklı saldırılar gerçekleştirdiği, İran'ın ise ABD saldırılarına yanıt olarak bölge genelinde füze ve İHA fırlattığı aktarılan mühimmat, halihazırda ABD ordusuna ait çeşitli savaş uçaklarında ve Ukrayna'daki F-16'larda da Rus İHA'larına karşı aktif olarak kullanılıyor.