İngiliz basını Daily Mail'in haberine göre, şeriatla yönetilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin kraliyet ailesine evlilik yoluyla dahil olan 32 yaşındaki Mahrah Al Nahyan, Londra'da bir sokakta baygın halde bulundu.

Nahyan, valizleri etrafa saçılmış bir halde, bir çite yaslanarak ayakkabısız halde uyurken görüntülendi. Prensesin bayıldığı gün öncesinde uyuşturucu aldığı ortaya çıktı

3 yaşındaki çocuğunu da sokakta gözetimsiz bırakan prenses uyurken, vatandaş işlek otoyolun kenarında bulunan çocuğu korumaya aldı.

Olay anında yarım saat boyunca bilinci kapalı kalan Al Nahyan'ın, uyandırıldığında çevredekilere "Burası bir mezbaha değil; neden bu kadar umursuyorsunuz? Neden bu kadar endişelisiniz?" sözleriyle sitem etti.

Prenses, polis tarafından gözaltına alındı. Haziranm ayında yaşanan olaydan sonra prenses, çıkarıldığı mahkemede "çocuğu ihmal etme" suçunu kabul etti.

ÜSTÜNDE 'UYUŞTURUCU APARATLARI' ÇIKTI

İngiliz Savcılığı, avukatı Rio Pahlavanpour, caddeden geçen yayaların çocuğu ayakkabısız bir şekilde ve hareket halindeki trafiğin yakınında fark ettiğini aktardı.

Kadın uyandırılmadan önce çevredekilerin çocukla ilgilendiği bildirildi. The Times'ın aktardığına göre ise polis memurları Al Nahyan'ın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar bulurken, herhangi bir yasa dışı maddeye rastlamadı.

Mahkemede, sanığın haziran ayındaki olayın ardından rehabilitasyon merkezinde uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gördüğü kaydedildi.

Sanığın avukatı Stephen Vullo KC, Al Nahyan'ın temmuz ayında rehabilitasyona girmesinden bu yana uyuşturucu kullanımını bıraktığını ve "bağımlılığının üstesinden gelmek için önemli bir pişmanlık ve kararlılık" sergilediğini belirtti.

CEZASI BELLİ OLDU

Aylık 8 bin sterlin ödeneği bulunduğu belirtilen Al Nahyan, Yargıç Johnson KC tarafından rehabilitasyon şartı içeren iki yıllık toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.

Yargıç ayrıca sanığa 5 bin sterlin para cezası verirken, bin sterlin tutarındaki mahkeme masraflarını ödemesine hükmetti.

Yargıç Johnson kararında şu ifadeleri kullandı: