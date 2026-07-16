Ceviz yetiştiricileri ve reçel üreticileri, dalından tek tek topladıkları yeşil cevizleri, yüksek katma değerli reçel olarak sofralara ulaştırıyor.

Adilcevaz'ın mahalle ve köylerinde ağaçlardan toplanarak üretim tesisine getirilen olgunlaşmamış cevizler, kabukları soyulduktan sonra hiçbir katkı maddesi kullanılmadan 15 gün suda bekletiliyor.

Ardından kazanlarda kaynatılıp pancar şekeriyle tatlandırılan ceviz reçeli, dinlendirildikten sonra kavanozlara doldurularak tüketime hazır hale getiriliyor.

Adilcevaz'da önemli bir gelir kaynağı olan ve uzun uğraşlar sonucu tamamen doğal yöntemlerle üretilen ceviz reçeli, yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilere ulaştırılıyor.

"KAPASİTEMİZ HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Ceviz reçeli üreticisi ve işletme sahibi Barış Göl,

yaptığı açıklamada, ceviz reçeli üretiminin zahmetli bir süreç olduğunu söyledi.

Yere düşmeden dalından toplanan cevizlerin üretim tesisine getirildiğini belirten Göl, şunları kaydetti:

"Kabuklarını soyduğumuz cevizleri 10 ila 15 gün suda bekletiyoruz. Kıvamını alan cevizleri kazanlarda kaynatarak pancar şekeriyle tatlandırıyoruz. Dinlendirdiğimiz reçeli kavanozlara dolduruyor, paketleyerek depomuzda muhafaza ediyoruz.

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine ürün gönderiyoruz. Aynı zamanda Avrupa'ya, Arap ülkelerine ve Rusya'ya da ihracat yapıyoruz. Kapasitemiz her geçen yıl artıyor"dedi.

Adilcevaz cevizi gibi ilçenin önemli değerlerinden biri olan ceviz reçelini de Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıttıklarını belirten Göl, bu üretimle ilçeye katma değer sağladıklarını ifade etti.

Göl, "Ürettiğimiz ceviz reçelini Adilcevaz'ın bir değeri olarak El Cevaz markasıyla Türkiye'de ve yurt dışında tanıtıyoruz. Ürünlerimiz beş yıldızlı otellerde, kahvaltı salonlarında ve gurme ürün satışı yapan işletmelerde yer alıyor. Katkı ve koruyucu madde kullanmadığımız için ürünlerimiz tamamen doğaldır. Sadece pancar şekeri, ceviz, su ve baharat kullanıyoruz" dedi.

Ceviz reçelinin astım, bronşit ve guatra iyi geldiğini anlatan Göl, ürünün kendilerine göre özel bir tatlı olduğunu söyledi.

Tesiste hijyenik koşullarda ürettikleri reçeli kavanozlara doldurup paketlediklerini ifade eden Göl, "Memleketimizin adını Türkiye'nin dört bir yanında duyurmak ve katma değer oluşturmak için çalışıyoruz. Avrupa'da beş ülkeye, Asya'da ise 5-6 ülkeye ve Rusya'ya ürün gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerinde ürünlerimiz bulunuyor. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden de satış yapıyoruz. Önceki yıllarda 20 ila 30 ton üretim yapıyorduk. Son yıllarda fason üretime yönelik talebin artmasıyla bu yıl üretim kapasitemizi iki katına çıkardık" diye konuştu.