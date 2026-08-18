Doğal güzellikleri, dağ ve göl manzarasıyla dikkat çeken Kocaeli, son yıllarda Orta Doğu'dan gelen turistlerin ve yatırımcıların en çok tercih ettiği lokasyonlardan biri haline geldi. Özellikle Yuvacık, Kartepe ve Maşukiye hattında yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

İstanbul, Yalova ve Bursa gibi büyük merkezlere yakınlığıyla bilinen Kocaeli, son dönemde Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeden gelen turistlerin ilgi odağı oldu. Yeşil doğası, serin yaylaları ve su kaynaklarıyla öne çıkan bölge, sıcak iklimlerden gelen ziyaretçilere adeta bir nefes alanı sunuyor.

YUVACIK VE KARTEPE BÖLGESİNE AKIN EDİYORLAR

Başiskele sınırlarında bulunan Yuvacık Barajı çevresi, Ormanya, Hobbit Evleri ve Kartepe eteklerindeki mesire alanları tur otobüsleri ve özel araçlarla dolup taşıyor. Doğa yürüyüşleri, zipline, ATV turları gibi aktivitelere katılan ziyaretçiler, bölgenin yerel lezzetlerini deneyimleyerek yeşilin tadını çıkarıyor.

GAYRİMENKUL YATIRIMI DA ARTTI

Bölgeye gelen turistlerin önemli bir kısmı kısa süreli tatillerin ötesine geçerek gayrimenkul yatırımına yöneliyor. Kartepe ve Sapanca sınırına yakın noktalarda göl ile orman manzaralı müstakil villalara ve arsalara olan talep artış gösteriyor. Hem yaz hem de kış turizmine uygun yapısıyla Kocaeli, bölge esnafı ve turizm işletmecileri için de önemli bir ekonomik hareketlilik yaratmaya devam ediyor.