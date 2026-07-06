Cengiz KARAGÖZ

İktidarın “çılgın proje” olarak duyurduğu Kanal İstanbul’a ilişkin imar planlarına yönelik davalar devam ederken bölgede emlak hareketliliği de hız kazandı. Bir yandan Sazlıdere’de binalar yükselirken diğer yandan kanal güzergâhındaki arsalar sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldı. “Yenişehir Gate” isimli bir şirketin, Kanal İstanbul çevresindeki arsaları Arapça hazırlanan reklamlarla pazarladığı görüldü.

İNŞAATLAR SÜRÜYOR

Şirketin sosyal medya hesabında paylaşılan Arapça tanıtım metninde, “Yenişehir herkesin gözleri önünde değişiyor” ifadelerine yer verilerek bölgenin İstanbul’un en önemli kentsel gelişim alanlarından biri haline geldiği öne sürüldü. Reklamda, parselasyon çalışmalarının hızla ilerlediği, altyapı ve inşaat projelerinin sürdüğü belirtilirken, yatırımcılara “erken aşama yatırım fırsatı” çağrısı yapıldı. İlanda, doğrudan Kanal İstanbul manzaralı olduğu belirtilen 240 metrekarelik arsaların yanı sıra, 460 metrekare ve 5 bin 500 metrekare büyüklüğündeki yatırım arazilerinin de satışta olduğu ifade edildi. Potansiyel alıcılara ise, “Bütçenize ve yatırım hedeflerinize uygun arsayı seçmek için bizimle iletişime geçin” çağrısında bulunuldu.

METREKARESİ 19 BİN LİRA

İlanlarda yer alan arsaların satış fiyatını öğrenmek amacıyla şirket yetkilileriyle iletişime geçtik. Şirket tarafından verilen bilgiye göre, Kanal İstanbul projesi kapsamındaki en ekonomik arsaların metrekare fiyatı 4 ila 5 bin TL’den başlıyor. Arsanın konumu ve imar durumuna göre metrekare fiyatlarının 19 bin TL’ye kadar çıktığı belirtildi. Paylaşımın tamamen Arapça hazırlanması, reklamın Arapça yatırımcılara yönelik olduğu değerlendirmelerine neden oldu. Bu durum, Kanal İstanbul güzergâhındaki taşınmazların yabancı yatırımcılara pazarlanmasına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

3 MİLYON LİRAYA ARSA

Şirket, 150 metrekare ile 40 bin metrekare arasında değişen büyüklüklerde toplam 127 farklı gayrimenkul bulunduğunu aktardı. İstanbul Arnavutköy’e bağlı Dursunköy’de bulunan 460 metrekare büyüklüğündeki bir arsanın 2 milyon 900 bin TL bedelle satışa sunulduğu görüldü. İlanda, 134 ada 29 parselde yer alan taşınmazın “zemin + 3 kat konut” imarlı olduğu, emsal (KAKS) değerinin 0,50 olduğu ve tapu durumunun ise hisseli olduğu bilgisi yer aldı.