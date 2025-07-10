Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 64,5 artışla 3,3 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 131,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye haziran ayında ise ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artırarak, 20,5 milyar dolara yükseltti.

Ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapan sektörlere bakıldığında, 19 milyar 986,7 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi başı çekerken, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 15 milyar 763,9 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ise 8 milyar 328,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yılın ocak-haziran döneminde ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Türkiye'nin bu ülkeye dış satımı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 276,9 milyon dolar artış gösterdi. Söz konusu dönemde ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,5 artarak, 1 milyar 978,5 milyon dolardan 3 milyar 255,4 milyon dolara yükseldi.

İhracat artışında, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 804,8 milyon dolarla Almanya, 685 milyon dolarla Birleşik Krallık, 643,6 milyon dolarla Slovenya ve 479 milyon dolarla İtalya takip etti.

Yılın ilk yarısında Almanya'ya 9 milyar 722,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Birleşik Krallık'a 6 milyar 559,8 milyon dolarlık, Slovenya'ya 1 milyar 743,8 milyon dolarlık ve İtalya'ya 6,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

EN FAZLA MÜCEVHER BAE'YE SATILDI

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ülkeler, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD, İspanya, Fransa, Irak, Romanya ve Hollanda olarak sıralandı.

Mücevher sektörü yılın ilk yarısında 1 milyar 809,4 milyon dolarla BAE'ye en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Bu ülkeye, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 250 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 135,6 milyon dolarlık, çelik sektörü 94,6 milyon dolarlık, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 87,5 milyon dolarlık ve hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 66,7 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

LİSTEDE ÇORUM'UN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ

Yılın ilk yarısında, BAE'ye en fazla ihracatı 1 milyar 627,4 milyon dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u, 1 milyar 64,9 milyon dolarla Çorum, 72,2 milyon dolarla İzmir, 69,7 milyon dolarla Ankara takip etti.

- "CEPA ile birlikte gümrük vergilerinin düşmesi sonucunda, teknik engellerin kalkmasıyla ticari işlemler kolaylaştı"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Akarca, söz konusu rakamların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ulaştığı güçlü seviyeyi açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Artış sadece ticari potansiyelin değil, aynı zamanda diplomatik düzeyde gelişen ilişkilerin ve karşılıklı güven ortamının da doğal sonucudur." dedi.

İhracat rakamlarındaki artışın 2023'te yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (CEPA) desteklediğini ifade eden Akarca, "CEPA ile birlikte gümrük vergilerinin düşmesi sonucunda, teknik engellerin kalkmasıyla ticari işlemler kolaylaştı. BAE’nin stratejik coğrafi konum sayesinde küresel pazarlara erişim imkanı, güçlü altyapı ve lojistik destek avantajlarıyla birlikte, Dubai’nin dünya çapında iş yapma kolaylığı sunması gibi unsurlar da özellikle ön plana çıkıyor." açıklamalarında bulundu.

Akarca, BAE'nin 10 milyonluk nüfusuna rağmen ticaret hacminin yüksek olduğunu ve birçok Türk şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde ofis açtığına dikkati çekti.

BAE'nin ekonomik potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Akarca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirketler, Asya, Avrupa ve Afrika pazarlarına da erişim sağlıyor. Dubai ve Abu Dabi gibi şehirler, küresel ticaret yollarının kesiştiği noktalarda yer alarak uluslararası firmalar için önemli bir lojistik avantaj sunuyor. Ayrıca, ülkenin sahip olduğu modern limanlar, büyük hava kargo merkezleri ve serbest ticaret bölgeleri, ticareti kolaylaştıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle, BAE’nin bölgesel ticaret ve yeniden ihracat merkezi olması da Türk ürünlerine sadece iç pazarda değil, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya gibi üçüncü pazarlarda da talep artışı sağlıyor."

BAE İLE İHRACATTA DEĞER BAZINDA EN FAZLA ARTIŞ YAŞANDI

Gelecek dönemde bu ülkeye ihracatta, dijital teknolojiler, sağlık, gıda, inşaat ve savunma sanayi sektörlerinin öne çıkmasını beklediklerini dile getiren Akarca, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz dijital teknolojiler sektörel heyet ziyaretimizde, yapay zeka, siber güvenlik, fintek ve yazılım alanlarında ciddi ilgiyle karşılaştık. Ayrıca gıda güvenliği ve sağlık hizmetlerine yönelik taleplerin artması, Türk firmalarına bu alanlarda uzun vadeli iş birlikleri kurma şansı sunuyor. Savunma sanayi ise gelişen jeopolitik dengeler ve teknolojik dönüşümle birlikte yükselen bir alan olarak dikkat çekiyor." açıklamalarında bulundu.

Akarca, BAE’de devam eden büyük ölçekli altyapı projeleri ve akıllı şehir yatırımlarının da inşaat sektöründe Türk firmaları için önemli iş birliği ve ihracat fırsatları yarattığını belirterek, "Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ilişkilerin daha sağlam, sürdürülebilir ve kapsamlı bir çerçevede gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin yılın ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine kıyasla ihracatta değer bazında en fazla artış görülen ilk 10 ülke şöyle:

1 OCAK - 30 HAZIRAN (Bin dolar) ÜLKE 2024 2025 Değer Bazında TOPLAM 108.615.552,59 113.872.554,48 5.257.001,89 BAE 1.978.503,24 3.255.404,36 1.276.901,12 ALMANYA 8.917.939,78 9.722.729,81 804.790,03 BİRLEŞİK KRALLIK 5.874.794,22 6.559.756,61 684.962,39 SLOVENYA 1.100.119,33 1.743.767,62 643.648,29 İTALYA 5.873.984,52 6.353.001,55 479.017,03 ÜRDÜN 365.653,55 834.854,32 469.200,77 İSPANYA 4.659.220,22 5.080.706,26 421.486,04 FAS 1.467.811,94 1.812.791,31 344.979,37 BELÇİKA 1.972.464,88 2.314.523,33 342.058,45 FRANSA 4.634.377,92 4.975.147,74 340.769,82

Türkiye'nin yılın ilk yarısında en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ise şöyle: