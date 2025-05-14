Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang da eşlik etti.

Huang, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen yatırım forumunda Suudi Arabistan’ın yapay zekâ şirketi Humain ile yeni bir ortaklık da duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'A YAPAY ZEKA ÜSSÜ KURULACAK

940 milyar dolarlık kamu yatırım fonuna ait yapay zekâ şirketi Humain'in, 5 yıl içinde 500 megavat kapasitede yapay zeka fabrikaları kurmak üzere Suudi Arabistan'a yatırım yapacağı öğrenildi.

YENİ ÇİP SİPARİŞİ VERİLDİ

Bu kapsamda Suudi Aravistan, Nvidia'dan yapay zekâ altyapısı inşa etmek üzere 18 bin adet gelişmiş çip siparişi verdi. Bu rakamla bilikte Suudi Arabistan'ın siparişi, bir devlet şirketi tarafından verilen en büyük yapay zekâ çip siparişlerinden biri oldu.