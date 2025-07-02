Türkiye'nin en büyük kargo şirketlerinden Aras Kargo'yu bünyesinde bulunduran Aras Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras ve Elif İnci Aras, geçtiğimiz hafta 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Elif İnci Aras, boşanma sürecine dair "Yürütemedik, ayrıldık" açıklamasını yapmakla yetinirken, boşanma şartlarına ilişkin bilgi vermemişti.

İMZALADIĞI SÖZLEŞME İLE GÜNDEM OLMUŞTU



Geçmişte eşini aldattığı ve bu nedenle hakkında boşanma davası açıldığı bilinen Aras, evliliği 18 maddelik evlilik sözleşmesi imzalayarak kurtarmıştı.



İmzalanan sözleşmede Aras'ın eşini bir kez daha aldatması halinde tüm mal varlığından feragat edeceği yer almış ve söz konusu sözleşme magazin basınında büyük yankı uyandırmıştı.

BOŞANIR BOŞANMAZ DANSÖZLÜ PARTİ YAPTI



Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Elif İnci Aras'tan ayrılan Baran Aras, 6 erkek arkadaşıyla birlikte Bodrum’a demirlediği lüks yatında hem yeni yaşını hem de boşanmasını dansözlü parti vererek kutladı.



Yatına DJ ve dansözler çağıran Barış Baran Aras, DJ kabinine geçip şarkı çalarak arkadaşlarını eğlendirdikten sonra pastasındaki mumunu üfleyip eğlenmeye devam etti.







