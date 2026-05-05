Dünya dışı yaşamı kanıtlamaya çalışan bilim insanları ve araştırmacılar, görünmez bir el tarafından hedef mi alınıyor? Son dönemde üst üste gelen "esrarengiz ölüm ve kayıp" haberleri üzerine ABD iç istihbarat kurumu FBI, tarihin en gizemli soruşturmalarından birini başlattı. İşte "UFO avcılarını" susturduğu iddia edilen o karanlık silsile.

EMEKLİ GENERALİN ESRARENGİZ KAYBOLUŞU

UFO camiasında şok etkisi yaratan en taze olay, 27 Şubat 2026’da yaşandı. Tanımlanamayan uçan nesneler konusunda en yetkin isimlerden biri olan emekli ABD’li Tümgeneral Neil McCasland, hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. McCasland, özellikle "51. Bölge" ve UFO teknolojileri üzerindeki derin bilgisiyle tanınıyordu. Onun kayboluşu, "Birileri bir şeylerin duyulmasını istemiyor mu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.

ANNESİNİ UYARMIŞTI

Komplo teorisyenlerine göre bu olaylar sadece birer kaza değil. 2016'da Türkiye tatilindeyken ölü bulunan İngiliz UFO araştırmacısı Max Spiers, ölümünden kısa süre önce annesine gönderdiği mesajda, başına kötü bir şey gelebileceğini söylemişti. Resmi raporlar "aşırı doz" dese de, Spiers’ın takipçileri bunun bir "susturma operasyonu" olduğuna inanıyor.

FBI DÜĞMEYE BASTI ARAŞTIRMA BAŞLADI

Artan baskılar ve birbirini izleyen 11 şüpheli vaka (ölüm ve kayıplar) üzerine FBI sessizliğini bozdu. FBI Direktörü Kash Patel, kurumun bu iddiaları mercek altına aldığını resmen açıkladı. FBI'ın elindeki dosyaların, UFO araştırmacılarına yönelik sistematik bir tehdit olup olmadığını ortaya çıkarması bekleniyor.

UFO VAKALARININ KARANLIK GEÇMİŞİ

Araştırmacılar Timothy Hood ve Nigel Watson’a göre bu durum yeni değil. Watson, 1940’lardan beri süregelen bir "sessizleştirme" dalgasına dikkat çekiyor:

Zamanlama Manidar: Ölümlerin çoğu, araştırmacılar kritik bir UFO raporuna veya yeni bir kanıta ulaştıktan hemen sonra gerçekleşiyor.

Kurgulanmış Senaryolar: Şüpheli uçak kazaları, aniden beliren hastalıklar ve "intihar süsü verilmiş" sahneler komplo teorisyenlerinin ortak iddiası.

Araştırmada dikkat çeken en korkutucu iddia ise bizzat UFO’ların kendisiyle ilgili. Bazı uzmanlar, bu nesnelerin sadece izlemekle kalmadığını, onları ifşa etmeye çalışanlar için doğrudan bir tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.