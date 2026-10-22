İller Bankası’nın hesaplarının ele alındığı TBMM KİT Komisyonu toplantısında bankanın 62 kişiden oluşan Araştırma Geliştirme (AR-GE) biriminin ne iş yaptığı sorgulandı. Genel müdür yardımcıları müşavirler, daire başkanları ve müdürler görevden alınıp kızağa çekilince bu birime gönderiliyor.

YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “AR-GE birimlerinde 4 başkan ve eski genel müdür yardımcıları, müşavirler, daire başkanları da dahil 62 kişi var. Hangi yenilikçi projeyi hayata geçirdiler?” diye sordu. Şırnak Milletvekili Zeki İrmez, “Ne iş yapıyorlar? Yan gelip yatıyorlar mı? Çay, kahve sohbetine mi dalıyorlar?” dedi.

NİYE MAAŞ ALIYORLAR?

Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan da “Çalışmıyorsa 62 kişiye neden maaş veriliyor?’’ diye sordu. İller Bankası Genel Müdürü Eyyüp Karahan ise birimi şöyle savundu:

“62 kişi değil, şu anda 30 kişiden oluşuyor. Uzman arkadaşlarımız bizim bütün iç birimlerimize destek veriyor. Burada değerlendirilerek raporlar oluşturuyor. Deprem sırasında deprem bölgesindeki çalışmaları Genel Müdürlüğe raporladılar.”