Bolu'nun Karacasu beldesinde hizmet veren İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tuvalet ve banyoların rutin temizliği esnasında kullanılan kimyasal maddeler, ortamda bulunan kişileri olumsuz etkiledi. Meydana gelen olayda, aralarında hastanede tedavi gören hastalar ile hastane personelinin de bulunduğu toplam 9 kişi nefes darlığı ve benzeri şikayetlerle rahatsızlandı.
Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince rahatsızlanan kişilerin bir kısmına ayakta müdahale edildi. Durumları detaylı takip gerektiren diğer kişiler ise tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere sevk edildi. Meydana gelen olayla ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.