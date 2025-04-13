ASAL Araştırma 21-28 Mart arasında 26 ilde 2 bin kişinin katılımıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı

NUTS-2 bölgeleme sistemine göre toplam 26 ilde yaşayan kişilerle CATI (bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ile gerçekleştirilen ankette, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

GERÇEK GÜNDEM: EKONOMİ

Yüzde 95 güven düzeyinde, hata payı yüzde 2,5 olarak hesaplanan araştırmada vatandaşların en büyük sorununun ekonomi olduğu görüldü.

Türkiye’nin en önemli sorunu yüzde 63,4 ile ekonomi ve hayat pahalılığı olarak belirtilirken, bu sorunu yüzde 8,5 ile adalet ve hukuk sistemi izledi.

İşte vatandaşların gözünden Türkiye'nin en önemli sorunları:

Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%63.4

Adalet/Hukuk Sistemi: %8.5

İşsizlik:%4.2

Terör:%2.8

Eğitim:%2.5

Göç sorunu/Mülteci:%2.4

Hükümet:%1.9

Güvenlik/Asayiş:%1.5

Muhalefet:%1.4

Sağlık sistemi:%1.2

Kürt sorunu:%1.1

Kentsel dönüşüm/Deprem:%0.9

Diğer:%6.4

Fikrim yok/Cevap yok:%1.8