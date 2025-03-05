Kopenhag Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Lærke Priskorn ve Dr. Niels Jørgensen liderliğinde yürütülen çalışmaya göre, sperm kalitesi düşük olan erkekler, en iyi sperm kalitesine sahip erkeklere göre ortalama 2-3 yıl daha kısa yaşıyor.

Araştırma kapsamında yaklaşık 80 bin erkeğin sperm örnekleri incelendi. Sonuçlara göre, boşalma başına 120 milyondan fazla hareketli sperm üreten erkekler ortalama 80,3 yıl yaşarken, 5 milyondan az sperm üreten erkekler ortalama 77,6 yıl yaşadı.

Araştırmanın en önemli bulgularından biri, sperm kalitesi ile genel sağlık arasında güçlü bir bağ olduğu. Bilim insanları, sperm kalitesi düşük olan erkeklerin ilerleyen yıllarda çeşitli hastalıklara daha yatkın olabileceğini belirtiyor. Araştırmacılar, inceledikleri tüm sperm parametrelerinde düşük kalite ile erken ölüm arasında bağlantı buldu.

Çalışmaya katılan erkeklerin sperm testleri 1965 ile 2015 yılları arasında yapıldı. Erkeklerin sperm yoğunluğu, hacmi, şekli ve hareketliliği analiz edildi. Ayrıca, sperm testi sonrasında 50 yıl boyunca sağlık durumları takip edildi. Bu süreçte, 8 bin 600 erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araştırmacılar, eğitim seviyesi ve önceki sağlık durumu gibi faktörleri de inceledi. Ancak sperm kalitesinin düşük olmasının erken ölümle bağlantılı olduğu, diğer faktörlerden bağımsız bir etken olduğu görüldü.

Bilim insanları, sperm kalitesinin neden genel sağlıkla doğrudan bağlantılı olduğunu henüz tam olarak açıklayabilmiş değil. Ancak bazı olası sebepler üzerinde duruluyor.

Kopenhag Üniversitesi Hastanesi'nden Dr. Priskorn, rahimdeki gelişim sürecinin sperm kalitesini ve genel sağlığı etkileyebileceğini düşünüyor. Buna göre, bebeğin anne karnında maruz kaldığı olumsuz koşullar hem ilerleyen yaşlarda sağlık problemlerine hem de düşük sperm kalitesine yol açabilir.

Araştırmaya göre, sperm kalitesi düşük olan erkeklerin ilerleyen yıllarda bazı hastalıklara yakalanma riski daha yüksek olabilir. Ancak uzmanlar, bu durumun kesin bir sağlık problemi anlamına gelmediğini belirtiyor.

Manchester Üniversitesi’nden Prof. Allan Pacey, “Erken ölüm riski ile sperm kalitesi arasındaki bağlantıyı netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” dedi. Ayrıca, düşük sperm kalitesine sahip erkeklerin paniğe kapılmaması, ancak sağlık taramalarına daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı.