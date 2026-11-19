Pew Araştırma Merkezi tarafından Çarşamba günü yayımlanan araştırmaya göre, İslam'ın 2035 yılına kadar Hristiyanlığı geride bırakarak dünyanın en çok inana sahip dini olması bekleniyor.

Araştırmaya göre bu değişimin sebebi insanların İslam'a geçmesinden ziyade müslümanların daha fazla çocuk sahibi olması ve Hristiyanlığın ağırlık merkezinin Afrika'ya taşınmasıyla dünyanın dini yapısını yeniden şekillenmesi.

Çarşamba günü açıklanan yeni Pew verilerine göre, 2020 ile 2070 yılları arasında doğumların ölümleri aşmasıyla Müslüman nüfusun 1,6 milyar kişi artacağı öngörülüyor.

Aynı dönemde Hristiyan nüfusun ise doğal nüfus değişimi yoluyla 792 milyon kişi artması bekleniyor.

2020 ile 2025 yılları arasında Müslüman kadınların ortalama doğurganlık oranı 3,1 çocuk olarak kaydedilirken, bu oran Hristiyan kadınlarda 2,5, diğer tüm kadınlarda ise ortalama 1,6 olarak gerçekleşti.

DİNLER MÜMİN KAYBEDİYOR

Laikleşme üzerine araştırmalar yürüten University College London profesörü David Voas, Axios'a yaptığı açıklamada, "Bu dini rakamlar demografik değişim tarafından yönlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Voas, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Yakın Doğu ve Güney Asya'da en hızlı büyüyen ülkelerin nispeten yüksek bir Müslüman nüfusa sahip olduğunu, bu nedenle İslam'ın doğal olarak en kalabalık din haline geleceğini söyledi.

Ayrıca hem Hristiyanlığın hem de İslam'ın, dini tamamen bırakmak da dahil olmak üzere din değiştirme yoluyla kazandıklarından daha fazla takipçi kaybedilebeceği vurgulandı.

Araştırmada yer alan verilere göre Hristiyanlıktaki kayıpların çok daha büyük olması söz konusu.

EN BÜYÜK KAYIP ABD'DE

Hristiyanlık küresel ölçekte büyümeye devam etse de ABD'nin 2070 yılına kadar diğer tüm ülkelerden daha fazla Hristiyan kaybetmesi bekleniyor.

2020 yılında 217 milyon ile dünyanın en büyük Hristiyan nüfusuna sahip olan ABD'de bu sayının 2070 yılına kadar 174 milyona düşeceği öngörülüyor.

Buna karşılık, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 2070 yılına kadar yaklaşık 300 milyon Hristiyana ulaşarak ABD'yi açık ara geride bırakması ve o tarihe kadar dünyadaki Hristiyanların yüzde 54'ünün Sahra Altı Afrika'da yaşaması bekleniyor.

Konuyu değerlendiren David Voas, "Hristiyanlığın ağırlık merkezi küresel güneye doğru kayıyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleneksel olarak Hristiyanlığı bir tür Batı dini olarak düşünme eğilimindeydik… ancak Hristiyanlık elbette Afrika'ya ve dünyanın dört bir yanına götürüldü ve Afrika şu anda her yerden daha hızlı büyüyor."

GÜÇ DENGELERİ NASIL DEĞİŞECEK?

Voas'a göre İslam'ın dünyanın en büyük dini haline gelmesi, küresel siyasi veya kültürel güçte mutlaka dramatik bir değişim yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Voas "En azından orta vadede siyasi ve kültürel güç dengesinde büyük bir değişiklik görmüyorum" diye konuştu.

Bazılarının yerel kültüre ve beklentilere asimile olmasının muhtemel olduğunu ekledi.

Voas ayrıca, "Avrupa'nın Müslümanlar tarafından ele geçirileceğine dair bazı çılgınca söylentiler var. Öngörülebilir bir gelecekte böyle bir şey olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç olarak, İslam yakında ilk sırayı alabilecek olsa da bu rakamlar küresel etkide köklü bir değişime karşılık gelmeyebilir.