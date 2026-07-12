Bir kişinin en sevdiği renklerin, düşünme biçimi ve bilişsel özellikleri hakkında bazı ipuçları verebileceği öne sürüldü. Güney Kore'deki Hanyang Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışma, renk tercihleri ile bazı psikolojik özellikler arasında ilişki bulunabileceğini gösterdi. Uzmanlar ise, bu sonuçların tek başına bir kişinin zekâ seviyesini belirlemek için yeterli olmadığının da altını çiziyor.

RENK TERCİHLERİ İLE BİLİŞSEL ÖZELLİKLER ARASINDA BAĞ OLABİLİR

Her insanın kendine özgü bir renk zevki bulunuyor. Bazıları sade ve nötr tonları tercih ederken, bazıları canlı ve dikkat çekici renklerden hoşlanıyor. Araştırmacılar, bu tercihlerin yalnızca estetik beğeniyi değil, kişinin algılama biçimi ve bazı psikolojik eğilimleri hakkında da ipuçları taşıyabileceğini değerlendiriyor.

Çalışmada, duygusal zekâ düzeyi yüksek bireylerin daha yumuşak, pastel veya düşük doygunluğa sahip tonlara yönelme eğiliminde olduğu belirtildi. Özellikle mavi-gri gibi sakin renklerin, daha analitik ve düşünceli kişilerin tercihi olabileceği ifade edildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜÇ DİKKAT ÇEKİCİ RENK

Araştırmada, daha canlı ve yüksek doygunluğa sahip renkleri tercih eden kişilerin anlık uyarılma isteğine daha yatkın olabileceği öne sürüldü.

Araştırmacılar, bu kapsamda en sık öne çıkan üç rengi şu şekilde sıraladı:

Kırmızı ve fuşya tonları

Floresan sarı

Açık yeşil

Araştırmayı yürüten psikologlar Juliette Jouet ve Jeong-Hee Ha'ya göre, bu tür parlak renklere yönelme eğilimi, "anlık uyarım arayışı ve içgüdüsel tatmin isteği" ile bağlantılı olabilir.

TEK BAŞINA RENK YETERLİ DEĞİL

Araştırmacılar, elde edilen bulguların kesin hükümler vermek için kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bir kişinin favori renginin; yaşam deneyimleri, karakter yapısı, ruh hali, kültürel çevresi ve bilinçdışı eğilimleri gibi birçok unsurdan etkilendiği belirtiliyor.

Bu nedenle yalnızca kıyafet rengine veya sevilen renklere bakarak bir kişinin zekâ düzeyi hakkında değerlendirme yapmak bilimsel açıdan doğru kabul edilmiyor.