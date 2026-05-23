Fransa’da tüketicilerin yıllardır şikayetçi olduğu istenmeyen ticari aramalarla ilgili yasal düzenlemelerde önemli bir değişikliğe gidildi. Parlamento, tüketicinin önceden izni olmadan aranmasını yasaklayan kararı onayladı.

UFC-Que Choisir tarafından yapılan güncel bir araştırmaya göre, Fransız halkının %97’si ticari amaçlı telefon aramalarından rahatsızlık duyuyor. Kamuoyunda oluşan bu yoğun tepki üzerine harekete geçen yasama organı, telefonla pazarlama faaliyetlerini "önceden onay alma" sistemine taşıdı.

AÇIK RIZANIN VERİLMESİ GEREKİYOR

Mayıs ayında kabul edilen yasa uyarınca, işletmelerin bir tüketiciyi ticari amaçlarla arayabilmesi için kişinin daha önce açıkça rızasını vermiş olması gerekecek. Yasada bu kuralın istisnaları; mevcut ve devam eden sözleşme ilişkileri ile halihazırda abone olunan hizmetlerle ilgili zorunlu bildirimler olarak belirlendi. Şirketlerin yeni sisteme uyum sağlaması için yaklaşık bir yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor.

MEVCUT KISITLAMALAR VE YASAKLAR

2023 yılından bu yana yürürlükte olan ve 24 Temmuz 2020 tarihli yasaya dayanan mevcut kurallar, yeni düzenleme tamamen uygulanana kadar denetlenmeye devam edecek.

Enerji yenileme sektörü için kurallar çok daha katı uygulanıyor. Bu alanda bireylerin telefonla aranması tamamen yasaklanmış durumda. Yasağa uymayan çağrı merkezlerine yüz binlerce avroya ulaşan ağır idari para cezaları uygulanıyor.

ARAYAN NUMARA BU 4 RAKAMLA BAŞLIYORSA, ENGELLEYİN

Hükümet, tüketicilerin çağrı merkezlerinden gelen aramaları ayırt edebilmesi için belirli numara blokları tahsis etti. İstenmeyen aramaları engellemek isteyen vatandaşlar için bölgelere göre zorunlu kullanılan başlangıç kodları şu şekilde:

Fransa Metropolü: 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949 numaralarıyla başlayan çağrılar.

Guadeloupe, St-Martin ve St-Barthélemy: 09475 ile başlayan çağrılar.

Fransız Guyanası: 09476 ile başlayan çağrılar.

Martinik: 09477 ile başlayan çağrılar.

Reunion ve Mayotte: 09478 ve 09479 ile başlayan çağrılar.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI YAPILDI

Fransa’daki bu gelişmelere benzer şekilde, Türkiye’de de istenmeyen aramalar ve mesajlar için sıkı denetimler uygulanıyor. Türkiye'deki tüketiciler, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden onaylarını kontrol edebilir, ticari aramaları ve SMS izinlerini tek bir merkezden kapatabilir.

Uzmanlar, kişisel verilerin korunması adına bilinmeyen numaralardan gelen "hediye kazandınız" veya "yatırım fırsatı" temalı çağrılara karşı dikkatli olunması ve numara engelleme özelliklerinin aktif olarak kullanılması konusunda uyarıyor.