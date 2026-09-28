Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Şah Mahallesi’nde sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga mahalleyi ve hastaneyi hareketlendirdi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan ağız dalaşı kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı sert bir kavgaya dönüştü. Arbede sırasında vücutlarının çeşitli yerlerine darbeler alan ve bıçakla yaralanan 6 kişi kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GERGİNLİK HASTANEYE TAŞINDI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisi sürerken, hastaneye akın eden taraf yakınları arasında bu kez acil servis önünde gerginlik ve arbede yaşandı.

Olası bir ikinci çatışmayı önlemek amacıyla polis ekipleri hastane bahçesi ve çevresinde barikat kurarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kavgaya karıştığı ve yaralanmalara sebebiyet verdiği tespit edilen bazı şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.