Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı kırsal Toparlak Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Y. ailesiyle satın aldıkları arazi nedeniyle Ö. ailesi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların birbirine bıçak ve silahlarla saldırdığı olayda S.Y., B.Y., E.Y., H.Y., G.Y. ile karşı taraftan Ö.Ö. ve M.Ö. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılardan Y. ailesine mensup kişiler Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne, Ö. ailesinden yaralananlar ise Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın yaşandığı mahallede bazı evler ile araçlarda da hasar oluştu. Yeni bir gerginlik yaşanmaması için mahallede ve hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.