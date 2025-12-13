Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 13 Aralık 2025 tarihli ve 33106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler, hem idari süreçlerde hem de teknik uygulamalarda netlik sağlamayı amaçlıyor.

BEND DEĞİŞİKLİĞİYLE TEKNİK UYUM SAĞLANDI

Yönetmeliğin ilk maddesiyle, 22 Şubat 2020 tarihli Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan bent atfında değişikliğe gidildi. Buna göre, ilgili fıkrada geçen “(e) bendi” ibaresi “(c) bendi” olarak düzeltildi.

Bu değişiklikle, maddede yapılan atıfların doğru şekilde düzenlenmesi sağlanırken, uygulamada ortaya çıkabilecek yorum farklılıklarının ve idari hataların önüne geçilmesi hedefleniyor. Söz konusu 9’uncu madde, düzenleme sahalarında yapılacak işlemlerde hangi kriterlerin esas alınacağını belirlemesi açısından önem taşıyor.

“VERİCİ PARSEL” İFADESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yönetmelikte yapılan ikinci düzenleme ise 38/B maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendini kapsıyor. Bu bentte yer alan “verici parsel” ifadesi, yapılan düzeltmeyle “alıcı parsel” olarak değiştirildi.

Arazi ve arsa düzenlemesi süreçlerinde “verici” ve “alıcı” parsel ayrımı, imar uygulamalarının temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor. Yapılan bu ifade düzeltmesiyle, uygulayıcı idarelerin işlem tesis ederken hata yapmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YÜRÜRLÜK TARİHİ NETLEŞTİ

Yönetmeliğin üçüncü maddesine göre, yapılan tüm değişiklikler yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, 13 Aralık 2025’ten itibaren ilgili kamu kurumları ve uygulayıcı idarelerin, yeni düzenlemelere uygun şekilde işlem yapması gerekecek.

Dördüncü maddede ise yönetmeliğin yürütülmesine ilişkin yetki belirlendi. Buna göre, söz konusu değişikliklerin uygulanmasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sorumlu olacak.



Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenleme, kapsamlı bir sistem değişikliğinden ziyade teknik ve kavramsal netlik sağlamaya odaklanıyor. Uzmanlara göre, yapılan düzeltmeler arazi ve arsa düzenlemelerinde uygulama birliğinin güçlenmesine ve idari süreçlerin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacak.