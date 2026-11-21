Afganistan'ın batısındaki Ferrah vilayetine bağlı Bakwa ilçesinde, patlamamış havan topu mermisinin infilak etmesi sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Tolo News'un Ferrah emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre patlama, çocukların mühimmata temas etmesinin ardından meydana geldi. Yetkililer, yaşamını yitiren çocukların yaşlarının 10 ile 16 arasında değiştiğini açıkladı.
KIRSALDA PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT TEHLİKESİ
Afganistan'da uzun yıllardır süren çatışmalar nedeniyle özellikle kırsal alanlarda henüz tespit edilememiş çok sayıda mühimmat bulunuyor.
Kırsal bölgelerde binlerce çocuk, aile bütçelerine katkıda bulunmak için çevrede buldukları metal parçalarını toplayıp satıyor. Patlamamış mühimmatlar bu çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor.