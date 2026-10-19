Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kaçakçılığı ve zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü kararlı mücadeleye aralıksız devam ediyor.
ARAZİYE GİZLENMİŞ ÇUVALLAR BULUNDU
Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Koçdağı Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Titizlikle yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, araziye gizlenmiş çuvallar tespit edildi.
12 KİLOYA YAKIN TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerce açılan çuvalların içerisinde yapılan incelemelerde toplam 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, olaya karışan şüpheli veya şüphelilerin tespit edilip yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.