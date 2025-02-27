Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay kentinin Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde toplu konut için tapulu arazilerin kamulaştırılmasına karşı mahalle halkı nöbet başlattı. Yıllarca yurt dışında çalışarak toprak aldıklarını, haberleri olmadan topraklarının kamulaştırıldığını söyleyen mahalle sakinleri, “Bizi buradan göç ettirmek mi istiyorlar” dediler.

Samandağ'ı tepeden gören, deniz manzaralı, tarım yapılan ve yakınında hazine arazisinin bulunduğu Mağaracık Mahallesi'nde Hazine arazilerine toplu konut yapımına başlandı. Fakat konut için alana ihtiyaç olduğu gerekçesiyle bölgedeki tapulu bahçe ve tarım arazileri de kamulaştırıldı.

"HERHANGİ BİR TEBLİGAT GÖNDERİLMEDİ"

Mahalle sakinleri ise kendilerine kamulaştırmaya dair herhangi bir tebligat da gönderilmediğini, e-devlet aracılığıyla durumdan haberdar olduklarını belirtti. Bakan ve bakan yardımcılarının Samandağ rezerv alan tartışmaları sürecinde Hatay'a geldiğini, o süreçte belediye başkanı, muhtarların görüşlerinin alındığını ancak Mağaracık’ta kimsenin görüşü alınmadığını vurgulayan mahalle sakini Cuma Özen, “Kimse orada rezerv istemedi. Nereye geldiniz dağın başında emeği ile yapılan Ahmet'in, Mehmet'in, Osman'ın tarlasını almaya geldiniz. Bu kadar adaletsizlik olmaz. Merkezi yaparsın yetmedi mi hazine arazisine bakarsın orası da yetmedi mi vakıf arazisi daha da lazımsa vatandaşı mağdur etmeden çözüm bulursun” şeklinde konuştu."

BAKAN KURUM, HATAY VALİSİ VE İLÇE KAYMAKAMI'NA SESLENDİLER

Mülkiyet hakkının kutsal olduğunu söyleyen Cuma Özen, kendilerine haber verilmeden bir mesajla tapularının düştüğünü öğrendiklerini belirterek, yetkililere seslendi:

"Sayın Murat Kurum bakanımızdan Sayın Valimiz ve İlçe Kaymakamına sesleniyoruz. Bizim satılacak, kamulaştırılacak toprağımız yok. Biz gurbet ellerde Suudi Arabistan'da, Afrika’da yıllarca geleceğimizi garanti altın almak için çalıştık. Biz bu yerleri aldığımızda buralar kıraç, vasıfsız topraklardı, taşlıktı. Biz çok çalışkan insanlarız çalıştık, çabaladık sonuçta sayın devlet geldi buraya el koydu. Biz burada sayın devlete de bakana ‘hop’ diyoruz.”

Eksi 3 derece soğuğa rağmen gece gündüz demeden nöbet tuttuklarını belirten Semir Turunç, hiç istemedikleri halde jandarma ile karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Samandağ’da birçok mezhebin bir arada yaşadığını, hiçbir sorunları da olmadığını söyleyen Turunç, “Bizi buradan göç ettirmeye mi çalışıyorlar? Zamanında burada 7 Ermeni köyü vardı, onlar göç ettirildi. Sıra bize Alevilere mi geldi, sıkıntıları ne bilmiyorum. Derdimizi kimse dinlemiyor. Biz topraklarımızı bırakmak istemiyoruz. Buradaki doğayı katletmelerine kesinlikle razı değiliz. Kimse bize para konusuyla gelmesin, biz para istemiyoruz kendi topraklarımızı istiyoruz” diye konuştu.