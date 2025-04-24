Fransa'nın Auvergne bölgesinde yaşayan çiftçi Michel Dupont, tarlasındaki sıradan bir kazının ülke tarihinin en büyük altın keşiflerinden birine dönüşeceğini tahmin bile edemezdi. Dupont’un arazisinde tesadüfen bulduğu birkaç altın parçası, bölgeye gelen uzman jeologların detaylı çalışmaları sonucunda 150 tonun üzerinde altın rezervi olduğunu ortaya koydu. Tahmini değeri ise tam 4 milyar avro.

DEV ALTIN YATAĞI

Fransız basınında geniş yer bulan bu keşif, hem ekonomi çevrelerinde hem de çevre koruma gruplarında yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu büyüklükteki bir rezervin çıkarılmasının bölgeye yüzlerce kişilik istihdam ve milyarlarca avroluk ekonomik hareketlilik getirebileceğini belirtiyor.

Ancak mesele sadece ekonomik değil. Fransız yasalarına göre yer altı kaynaklarının işletilmesi devletin yetki alanında bulunuyor. Bu nedenle Michel Dupont'un arazisinde henüz herhangi bir kazı veya çıkarım faaliyetinin başlamasına izin verilmedi. Resmi makamlar, bölgede öncelikle doğal yaşamın etkilenip etkilenmeyeceğine dair detaylı çevre araştırmaları yapılmasını talep etti.

ALTIN TARLASI HALİNE GELDİ

Michel Dupont, yaşadığı bu sıra dışı olayla ilgili olarak basına yaptığı kısa açıklamada, "Hayatım boyunca bu topraklarda çalıştım. Şimdi aynı topraklar altında milyarlarca avro yatıyor. Bu hem büyük bir şans hem de büyük bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.