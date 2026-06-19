Arçelik, Whirlpool ile olan ticari ilişkilerini yeniden yapılandırmaya yönelik peş peşe üç önemli karar açıkladı. Şirket, Beko Europe’un tamamının kontrolünü elde etmeye hazırlanırken, Whirlpool’a geri alınmış pay satışı gerçekleştirecek ve geçmiş satın almalardan kaynaklanan uzun vadeli yükümlülüklerini de kapatacak.

BEKO EUROPE'UN TAMAMI ARÇELİK'E GEÇECEK

Şirketin yüzde 100 iştiraki Beko B.V., Whirlpool EMEA Holdings LLC’nin Beko Europe B.V.’deki yüzde 25 oranındaki hissesini 71,45 milyon euro bedelle satın almak üzere sözleşme imzaladı.

İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Beko Europe’un tamamı Arçelik grubunun kontrolüne geçecek. Taraflar arasında 2024 yılında yürürlüğe giren Pay Sahipleri Sözleşmesi sona ererken, marka kullanımına ilişkin lisans anlaşması yürürlükte kalacak.

Satın alma işleminin finansmanı amacıyla Arçelik, bağlı ortaklığı Beko B.V.’ye 71,5 milyon euro tutarında sermaye desteği sağlayacak.

Şirket ayrıca, işlem kapsamında daha önce finansal tablolarda yer alan yaklaşık 1,7 milyar TL tutarındaki uzun vadeli ödeme yükümlülüğünün de sona ereceğini ve bu tutarın gelir olarak kaydedilmesinin planlandığını bildirdi.

WHIRLPOOL'A 2 MİLYAR TL'Yİ AŞAN HİSSE

Arçelik’in yaptığı bir diğer açıklamaya göre şirket, sermayesinin yüzde 2,9’una karşılık gelen geri alınmış payların Whirlpool EMEA Holdings LLC’ye satışına karar verdi.

Toplam 19 milyon 572 bin 288 adet nominal değerli pay, hisse başına 103,71 TL fiyatla devredilecek. İşlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 2,03 milyar TL olarak hesaplandı.

Satışın Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemleri Prosedürü kapsamında gerçekleştirilmesi planlanırken, gerekli başvuruların yapılacağı belirtildi.

Şirket, söz konusu işlemin gelir tablosunda etkisi olmayacağını ancak özkaynaklarda yaklaşık 2,03 milyar TL tutarında pozitif katkı yaratmasının beklendiğini açıkladı.

RUSYA SATI ALIMINDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER KAPANIYOR

Arçelik’in üçüncü açıklaması ise Whirlpool’un Rusya operasyonlarının 2022 yılında devralınması sürecinden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerine ilişkin oldu.

Şirket ile Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında imzalanan tadil sözleşmesi kapsamında Arçelik, 40 milyon euro nakit ödeme yaparak mevcut ve gelecekte oluşabilecek tüm yükümlülüklerini sonlandıracak.

31 Mart 2026 itibarıyla finansal tablolarda yaklaşık 6 milyar TL seviyesinde izlenen uzun vadeli yükümlülüğün kapatılmasıyla birlikte oluşacak farkın, “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” kaleminde muhasebeleştirilmesi öngörülüyor.

İŞLEMLERİN HAZİRAN SONUNDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Arçelik, hem Beko Europe hisselerinin devrine hem de Rusya operasyonlarından kaynaklanan yükümlülüklerin sonlandırılmasına ilişkin işlemlerin, sözleşmelerde yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Şirket, söz konusu adımların nihai finansal etkilerinin 30 Haziran 2026 tarihli mali tabloların açıklanmasıyla birlikte netleşeceğini bildirdi.

KAP açıklamaları şu şekilde:

"Beko B.V. ile Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında, Whirlpool EMEA Holdings LLC'nin Beko Europe B.V. sermayesinde sahip olduğu ve sermayenin %25'ini temsil eden 2.500 adet B grubu hissenin 71,45 milyon EUR karşılığında Beko B.V. tarafından devralınması ("İşlem") amacıyla bir pay alım satım sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Bu kapsamda, taraflar arasında 1.04.2024 tarihinde yürürlüğe giren Pay Sahipleri Sözleşmesi feshedilecek olup, Marka Lisans Sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşlem'in finansmanı amacıyla, Şirketimiz paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Beko B.V'ye özsermaye olarak 71,5 milyon EUR'nun nakden aktarılmasına karar verilmiştir.

Beko Europe B.V.'nin, TFRS 3 kapsamında muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değer düzeltmelerini de içeren ve 31 Mart 2026 itibarıyla Arçelik A.Ş. konsolide finansal tablolarında taşınan net varlıklarının, devralınan %25 paya isabet eden defter değeri, 31 Mart 2026 alım gücüyle yaklaşık 1.122.279 bin TL olup, İşlem, Arçelik A.Ş.'nin Beko Europe B.V. üzerindeki kontrolünde herhangi bir değişikliğe neden olmayacağından, TFRS 10 hükümleri uyarınca bağlı ortaklıkta azınlık payı edinimi olarak muhasebeleştirilecek ve işlem bedeli ile devralınan kontrol gücü olmayan payın işlem tarihi itibariyle konsolide finansal tablolardaki kayıtlı değeri arasında oluşacak fark, özkaynaklarda azalış olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca, taraflar Arçelik A.Ş. konsolide finansal tablolarında 31 Mart 2026 itibarıyla 1.724.929 bin TL kayıtlı değeri üzerinden izlenen diğer uzun vadeli ödeme yükümlülüğünün feshedilmesi konusunda da mutabakata varmış olup, ilgili tutarın Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir olarak muhasebeleştirilmesi öngörülmektedir. İşlemin nihai etkisi kamuya açıklanacak 30.06.2026 tarihli finansal tablolarımızdan takip edilebilecektir.

İşlem'in, Sözleşme'de tanımlanan kapanış koşullarının tamamlanmasına tabi olarak Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı yapılmakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

"28.06.2022 tarihli özel durum açıklamamızda Arçelik A.Ş. ile merkezi İtalya'da bulunan Whirlpool EMEA S.p.A. arasında, Rusya'da yerleşik Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC (ilgili iki şirket birleşmiş olup, yeni unvanıyla IHP Appliances LLC) şirketlerinin hisselerinin tamamının Arçelik A.Ş. tarafından devralınmasına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalandığı, satın alım bedelinin kapanışı takip eden on yıl süreyle yıllık ve performansa bağlı olarak belirli yükümlülüklerin düşülmesi ile hesaplanacağı ve dağıtılabilir kaynakların bulunması gibi koşullara tâbi olarak ödeneceği kamuya açıklanmıştı.

Şirketimiz ile Whirlpool EMEA S.p.A'nın Hisse Satın Alma Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devralarak sözleşmenin yeni tarafı haline gelen Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında, Şirketimizin 40.000.000 EUR tutarında nakdi ödeme yapması ile mevcut ve gelecekte doğabilecek tüm ödeme yükümlülüklerin sona erdirilmesine ("İşlem") ilişkin bir Tadil Sözleşmesi imzalanmıştır.

İşlem kapsamında, Şirketimizin 31.03.2026 tarihli finansal tablolarında 6.007.249 bin TL tutarındaki kayıtlı değerinden izlenen söz konusu uzun vadeli yükümlülüğün satış anındaki kayıtlı değeri ile uzlaşılan bedel arasındaki fark Şirketimiz finansal tablolarında Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler kaleminde muhasebeleştirilecek olup, İşlem'in nihai etkisi kamuya açıklanacak 30.06.2026 tarihli finansal tablolarımızdan takip edilebilecektir.

İşlem'in, Tadil Sözleşmesi'nde tanımlanan kapanış koşullarının tamamlanmasına tabi olarak Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı yapılmakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

"Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin mülkiyetindeki ve Şirketimiz sermayesinin %2,9'luk kısmını temsil eden toplam 19.572.288 TL nominal değerli geri alınan payların Geri Alınan Paylar Tebliği ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ü kapsamında geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle hesaplanan 103,71 TL baz fiyat üzerinden, toplam 2.029.841.988 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak Whirlpool EMEA Holdings LLC 'ye satışına karar verilmiş, bu kapsamda taraflar arasında bir pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşlemin tamamlanabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru bugün yapılacaktır.

Şirketimiz gelir tablosunu etkilemeyecek söz konusu işlem kapsamında, 31.03.2026 tarihli satın alma gücüne göre endekslenmiş maliyeti 5.216.348.594 TL olan geri alınan payların satışından geçmiş yıl karları kaleminde 3.186.506.606 TL tutarında azalış muhasebeleştirilmesi, ayrıca özkaynaklar altında kısıtlanmış yedekler içerisinde izlenen 5.216.348.594 TL tutarındaki geri alınan paylara ilişkin yedeklerin de serbest bırakılarak geçmiş yıl kârlarına sınıflandırılması öngörülmektedir. Böylece işlem sonucunda, geçmiş yıl karları kaleminde ve dolayısıyla toplam özkaynaklarda 31.03.2026 satın alım gücü ile belirtilen tarihi maliyeti dikkate alındığında nette 2.029.841.988 TL tutarında artış oluşması öngörülmekte olup, işlemin nihai etkisi kamuya açıklanacak 30.06.2026 tarihli finansal tablolarımızdan takip edilebilecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı yapılmakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."