Belçika Ligi ekibi Gent'te forma giyen sol bek Archie Brown için Fenerbahçe ve Milan, transfer yarışına girmişti.

İngiliz bek için her iki takım da 8 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varırken oyuncunun kararı bekleniyordu. Archie Brown transferde son kararını verdi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı lacivertliler, Brüksel'e futbolcuyu İstanbul'a getirmek için özel jet gönderdi. Ancak Milan Kulübü de, son dakikada devreye girerek, Gent'in isteklerini karşıladı ve Brüksel'e özel jet gönderdi. Di Marzio'nun haberine göre İngiliz sol bek Fenerbahçe'yi seçti.

İngiliz oyuncu sözleşmenin tamamlanması için İstanbul'a gelecek. Gent ile Fenerbahçe arasında yapılan taahhütler ve anlaşmalar yerine getirildi ve İngiliz bek son kararını Fenerbahçe'den yana kullandı.





